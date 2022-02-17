РБК: СК проверяет публикации Надежды Толоконниковой* на предмет оскорбления чувств верующих

Следственный комитет начал проверку публикаций Надежды Толоконниковой* в соцсетях на предмет оскорбления чувств верующих, пишет РБК со ссылкой на источники.

Издание не сообщает, какие именно посты заинтересовали следователей. По информации собеседников РБК, проверкой занялся отдел СК по Мещанскому району Москвы.

Максимальное наказание по части 1 статьи 148 УК («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») — лишение свободы на срок до одного года.

В 2012 году Надежду Толоконникову приговорили к двум годам колонии общего режима по статье «Хулиганство» за акцию в составе группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. В 2013 году она была освобождена по амнистии за два месяца до конца срока.

В конце декабря 2021-го Министерство юстиции внесло Толоконникову в реестр СМИ-иноагентов.

*Надежда Толоконникова включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.