Войска Украины и самопровозглашенных республик обвинили друг друга в обстрелах. Рубль и гривна упали

Представители ДНР и ЛНР обвинили украинские войска в нарушении режима тишины. Те в свою очередь заявили об обстрелах со стороны самопровозглашенных республик.

По словам так называемой народной милиции ДНР, с начала суток было зафиксировано около 15 фактов нарушения режима тишины со стороны Украины. В частности, обстрелам подверглись окраины Донецка, заявили представители ДНР. О жертвах и раненых не сообщается.

В народной милиции республики сказали, что силы ДНР с целью защиты жителей были вынуждены открыть ответный огонь.

В свою очередь в пресс-центре операции объединенных сил Украины заявили, что «российские оккупационные войска» обстреляли станицу Луганскую. Снаряд из тяжелого артиллерийского орудия попал в детский сад, утверждают там и публикуют фото повреждений.

По информации украинских ВС, два мирных жителя получили контузию, обошлось без жертв, повреждена коммунальная инфраструктура, без электричества осталась половина населенного пункта.