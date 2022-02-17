Войска Украины и самопровозглашенных республик обвинили друг друга в обстрелах. Рубль и гривна упали

Представители ДНР и ЛНР обвинили украинские войска в нарушении режима тишины. Те в свою очередь заявили об обстрелах со стороны самопровозглашенных республик.
По словам так называемой народной милиции ДНР, с начала суток было зафиксировано около 15 фактов нарушения режима тишины со стороны Украины. В частности, обстрелам подверглись окраины Донецка, заявили представители ДНР. О жертвах и раненых не сообщается.
В народной милиции республики сказали, что силы ДНР с целью защиты жителей были вынуждены открыть ответный огонь.
В свою очередь в пресс-центре операции объединенных сил Украины заявили, что «российские оккупационные войска» обстреляли станицу Луганскую. Снаряд из тяжелого артиллерийского орудия попал в детский сад, утверждают там и публикуют фото повреждений.
По информации украинских ВС, два мирных жителя получили контузию, обошлось без жертв, повреждена коммунальная инфраструктура, без электричества осталась половина населенного пункта.
Всего военные Украины заявили о 8 нарушениях, в 2 из которых было применено вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Дипломатический источник Reuters сообщил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе фиксирует «многочисленные обстрелы» на линии соприкосновения. По словам собеседника агентства, в ОБСЕ поступают сообщения об обстрелах с обеих сторон.
На фоне обострения в Донбассе курсы рубля и гривны начали падать. На московской бирже доллар за полчаса подорожал с 75,6 рублей до 76,4. По данным украинского Минфина, курс доллара на межбанке увеличился с 28,2 гривен до 28,28. Вместе с падением национальной валюты вниз пошли и акции крупных российских компаний — «Газпрома», «Лукойла», «Яндекса» и «Сбера».