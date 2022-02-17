перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
С марта Латвия и Литва разрешит въезд российским туристам 16:23
В Москве начали задерживать защитников Троицкого леса 16:00
Ив Тюмор опубликовал видео на трек «Secrecy Is Incredibly Important to the Both of Them» 15:53
Сериал «Happy End» об индустрии вебкама продлили на второй сезон 14:56
nadyariot/Instagram
РБК: СК проверяет публикации Надежды Толоконниковой* на предмет оскорбления чувств верующих 14:47
В селах Бурятии планируют ввести полный запрет на продажу алкоголя 14:14
Петербуржцу, убившему трансгендерную девушку, дали менее 2 лет тюрьмы. Его освободили в зале суда 13:57
Премьеру сериала по игре The Last of Us отложили до 2023 года 13:06
Войска Украины и самопровозглашенных республик обвинили друг друга в обстрелах. Рубль и гривна упали 12:59
Отца Ивана Жданова приговорили к трем годам колонии 12:01
punkmovies/Instagram
Суд отменил решение о признании песни «Порнофильмов» экстремистской 11:46
В Совфеде предложили признать чайлдфри и радикальный феминизм незаконным контентом 11:26
В России выявили 180 622 новых случая COVID-19 11:21
Галантный пират в первом трейлере комедии «Наш флаг означает смерть» от HBO Max 11:11
В Кувейте отменили уголовную ответственность за «подражание противоположному полу» 10:43
John Schnobrich/Unsplash
Количество постов с матом за год законодательного регулирования снизилось лишь на 1% 10:34
Женская сборная Канады по хоккею в пятый раз взяла золото на Олимпиаде 10:11
Для московских силовиков создадут приложение с интерактивной картой происшествий и преступлений 9:52
Госдума приняла закон о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов 9:33
Суд взыскал с автодилера «Рольф» и его основателя 19 млрд рублей 8:54
Отключить рекламу

Войска Украины и самопровозглашенных республик обвинили друг друга в обстрелах. Рубль и гривна упали

Семён Гудошников
Сегодня в 12:59

Представители ДНР и ЛНР обвинили украинские войска в нарушении режима тишины. Те в свою очередь заявили об обстрелах со стороны самопровозглашенных республик.

По словам так называемой народной милиции ДНР, с начала суток было зафиксировано около 15 фактов нарушения режима тишины со стороны Украины. В частности, обстрелам подверглись окраины Донецка, заявили представители ДНР. О жертвах и раненых не сообщается.

В народной милиции республики сказали, что силы ДНР с целью защиты жителей были вынуждены открыть ответный огонь.

В свою очередь в пресс-центре операции объединенных сил Украины заявили, что «российские оккупационные войска» обстреляли станицу Луганскую. Снаряд из тяжелого артиллерийского орудия попал в детский сад, утверждают там и публикуют фото повреждений.

По информации украинских ВС, два мирных жителя получили контузию, обошлось без жертв, повреждена коммунальная инфраструктура, без электричества осталась половина населенного пункта.

Всего военные Украины заявили о 8 нарушениях, в 2 из которых было применено вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Дипломатический источник Reuters сообщил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе фиксирует «многочисленные обстрелы» на линии соприкосновения. По словам собеседника агентства, в ОБСЕ поступают сообщения об обстрелах с обеих сторон.

На фоне обострения в Донбассе курсы рубля и гривны начали падать. На московской бирже доллар за полчаса подорожал с 75,6 рублей до 76,4. По данным украинского Минфина, курс доллара на межбанке увеличился с 28,2 гривен до 28,28. Вместе с падением национальной валюты вниз пошли и акции крупных российских компаний — «Газпрома», «Лукойла», «Яндекса» и «Сбера».

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
драма
Одиннадцать молчаливых мужчин
Драма о спортивных подвигах московского «Динамо» в Англии
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ОБСЕ
Reuters
Газпром
Лукойл
Яндекс
Сбербанк России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить