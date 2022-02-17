Отца Ивана Жданова приговорили к трем годам колонии

Суд приговорил отца Ивана Жданова Юрия Жданова к трем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и судебном подлоге. Об этом в своем твиттере сообщил Жданов-младший.

Юрию Жданову ужесточили наказание, заменив три года условного заключения на реальное. «Почему изменили приговор, не сказали, мотивировки пока что нет. Когда получим, будут понятны мотивы суда», — сказал «Новой газете» адвокат подсудимого Владимир Воронин.

Юрия Жданова задержали в марте прошлого года в Ростове-на-Дону. Сперва его обвинили в превышении полномочий, но затем заменили статью — на мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог.

В декабре Жданова приговорили к трем годам лишения свободы условно.

По версии следствия, во время работы замглавы поселка Искателей в Ненецком автономном округе Юрий Жданов рекомендовал выделить местной жительнице, депутату Искательского поселкового совета, квартиру по договору социального найма. Однако позже выяснилось, что ее семья уже получала жилищную субсидию.

Сын Юрия Жданова Иван связывает уголовное преследование отца с собственной политической деятельностью. Сам Иван Жданов является фигурантом нескольких уголовных дел и находится в международном розыске.