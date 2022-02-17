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В Совфеде предложили признать чайлдфри и радикальный феминизм незаконным контентом

Семён Гудошников
Сегодня в 11:26

Группа сенаторов готовит законопроект, который предусматривает расширение списка незаконного контента. В частности, к нему предлагают отнести идеи чайлдфри и радикального феминизма. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на одного из авторов документа, сенатора Маргариту Павлову.

По ее словам, в интернете появляется новый контент, который пока не признан противоправным, но также несет угрозу. В своих высказываниях Павлова ставит в один ряд идеи отказа от создания семьи, критику традиционных ценностей и психологические тренинги для ЛГБТК+ с романтизацией террористов и маньяков.

«В сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы. Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства. Под видом оказания профессиональной помощи проводят тренинги по нормализации девиантных форм поведения и психических отклонений», — заявила сенатор.

Она отметила, что получает все больше жалоб на соцсеть «ВКонтакте», где «весь этот деструктивный контент присутствует», а пользователи иногда не могут заблокировать эту информацию даже через жалобы. «Все это вызывает огромное удивление, и здесь, я считаю, мы тоже должны найти точку приложения собственных усилий», — добавила Павлова.

В данный момент законопроект проходит согласование в Роскомнадзоре. Когда документ планируют направить на рассмотрение в Госдуму, не сообщается.

Согласно действующему законодательству, внесудебной блокировке подлежат сайты с детской порнографией, информацией о суициде и способах употребления наркотиков, призывами к терроризму и массовым беспорядкам, неуважением к обществу, государству и его символам, а также склонением несовершеннолетних к противоправным действиям.

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