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Количество постов с матом за год законодательного регулирования снизилось лишь на 1%

Семён Гудошников
Сегодня в 10:34

Число сообщений с нецензурной лексикой в рунете за год после вступления в силу закона, обязывающего соцсети удалять мат, составило 93,3 млн. Это всего на 1% меньше, чем за предыдущие 12 месяцев (94,4 млн), пишет РБК со ссылкой на данные «Медиалогии».

В 2021 году пик матерных постов пришелся на конец декабря: за одно только 30 декабря «Медиалогия» зарегистрировала более 380 тыс. подобных сообщений. В этот день пользователи особенно эмоционально обсуждали итоги года, в основном в связи с коронавирусом. В 2020 году больше всего нецензурных постов было опубликовано 12 августа, по большей части они были посвящены событиям в Беларуси.

Автор законопроекта о саморегулировании соцсетей, депутат Сергей Боярский заявил, что поправки не подразумевают никаких «серьезных последствий» за использование мата. «Мы прекрасно понимаем, что эта часть нашего народного фольклора не может быть сокращена и не может подвергаться каким‑то специальным гонениям, тем более на такой открытой и свободной площадке, как интернет», — отметил он.

Парламентарий назвал работу соцсетей по удалению нецензурных выражений «выборочной» и «инициативной», зависящей от политики площадки и популярности пользователя. На вопрос о том, планируется ли введение для соцсетей реальной ответственности за невыполнение требований, Боярский сказал, что закон пока «не требует таких изменений».

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступили в силу 1 февраля 2021 года. Они обязывают интернет-площадки самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент, в том числе посты с матом. В первые дни после введения запрета нецензурной брани в сети стало только больше.

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