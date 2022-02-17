перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Отца Ивана Жданова приговорили к трем годам колонии 12:01
Суд отменил решение о признании песни «Порнофильмов» экстремистской 11:46
В Совфеде предложили признать чайлдфри и радикальный феминизм незаконным контентом 11:26
В России выявили 180 622 новых случая COVID-19 11:21
Галантный пират в первом трейлере комедии «Наш флаг означает смерть» от HBO Max 11:11
В Кувейте отменили уголовную ответственность за «подражание противоположному полу» 10:43
John Schnobrich/Unsplash
Количество постов с матом за год законодательного регулирования снизилось лишь на 1% 10:34
Женская сборная Канады по хоккею в пятый раз взяла золото на Олимпиаде 10:11
Для московских силовиков создадут приложение с интерактивной картой происшествий и преступлений 9:52
Госдума приняла закон о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов 9:33
Суд взыскал с автодилера «Рольф» и его основателя 19 млрд рублей 8:54
Berlinale — Berlin International Film Festival/YouTube
Короткометражка «Трэп» россиянки Анастасии Вебер получила «Золотого медведя» Берлинале Вчера в 22:42
Валерий Соловей проходит свидетелем по делу о разжигании вражды. Его отпустили после допроса в СК Вчера в 22:03
Нилюфер Янья опубликовала видео на сингл «AnotherLife» Вчера в 21:41
Петербургские памятники советского модернизма внесут в список объектов культурного наследия Вчера в 21:01
«ВКонтакте» запустила ленту, которая формирует персональную картину дня с помощью нейросети Вчера в 20:56
Задержание Валерия Соловья, реставрация картины ученицы Малевича и другие новости дня
Вчера в 20:28 дайджест
Мосгордума одобрила установку памятника Андрею Сахарову. Он появится на площади Гагарина Вчера в 20:04
sknvlv/Instagram
«Ельцин-центр» сообщил о восстановлении поврежденной сотрудником ЧОП картины ученицы Малевича Вчера в 19:06
Минфин поддерживает идею ЦБ о запрете использования криптовалюты для платежей Вчера в 18:30
Отключить рекламу

Для московских силовиков создадут приложение с интерактивной картой происшествий и преступлений

Семён Гудошников
Сегодня в 9:52

ГКУ «Информационный город», которое находится в ведении Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, заключило контракт с ООО «Кама Технологии» на доработку системы мониторинга криминогенной обстановки в городе. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные портала госзакупок.

В течение полугода исполнитель должен разработать мобильное приложение «Сводка», которое будет предоставлять правоохранителям информацию о криминогенной обстановке и общественной безопасности в режиме онлайн. Общая сумма контракта 158 млн рублей.

«Сводка» будет использовать данные «Яндекс.Карт» и 2ГИС, которые позволят отслеживать инциденты на карте. Их можно будет фильтровать по различным параметрам.

Приложение также будет собирать данные Google Trends и «Яндекс Wordstat» — систем, которые оценивают интерес пользователей к конкретным темам и подбирают ключевые слова рекламодателям.

На интерактивной карте будут отображаться камеры видеонаблюдения, чей видеопоток можно будет посмотреть в приложении. Кроме того, «Сводка» сможет формировать реестр инцидентов в виде кратких карточек со статистикой и суточные доклады.

Московское правительство создало систему мониторинга криминогенной обстановки в 2016 году. Она отражает актуальную информацию о ДТП, преступлениях и чрезвычайных ситуациях в городе, используя в том числе данные с камер видеонаблюдения. Система также позволяет рассматривать уведомления о проведении публичных мероприятий, которые поступают в городское правительство.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Google
Яндекс
Правительство Москвы
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить