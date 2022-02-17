Для московских силовиков создадут приложение с интерактивной картой происшествий и преступлений

ГКУ «Информационный город», которое находится в ведении Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, заключило контракт с ООО «Кама Технологии» на доработку системы мониторинга криминогенной обстановки в городе. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные портала госзакупок.

В течение полугода исполнитель должен разработать мобильное приложение «Сводка», которое будет предоставлять правоохранителям информацию о криминогенной обстановке и общественной безопасности в режиме онлайн. Общая сумма контракта 158 млн рублей.

«Сводка» будет использовать данные «Яндекс.Карт» и 2ГИС, которые позволят отслеживать инциденты на карте. Их можно будет фильтровать по различным параметрам.

Приложение также будет собирать данные Google Trends и «Яндекс Wordstat» — систем, которые оценивают интерес пользователей к конкретным темам и подбирают ключевые слова рекламодателям.

На интерактивной карте будут отображаться камеры видеонаблюдения, чей видеопоток можно будет посмотреть в приложении. Кроме того, «Сводка» сможет формировать реестр инцидентов в виде кратких карточек со статистикой и суточные доклады.

Московское правительство создало систему мониторинга криминогенной обстановки в 2016 году. Она отражает актуальную информацию о ДТП, преступлениях и чрезвычайных ситуациях в городе, используя в том числе данные с камер видеонаблюдения. Система также позволяет рассматривать уведомления о проведении публичных мероприятий, которые поступают в городское правительство.