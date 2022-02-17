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Госдума приняла закон о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов

Виктория Шанина
Сегодня в 9:33

Госдума приняла в третьем и итоговом чтении законопроект о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Он пройдет на территории Сахалинской области, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Цель эксперимента — достижение углеродной нейтральности в регионе до 31 декабря 2025 года. Для этого власти планируют внедрить новые технологии по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения, сформировать «систему независимой верификации сведений и утверждений о выбросах» и создать систему обращения углеродных единиц и единиц выполнения квоты.

По задумке, на практике будут проверены методы и инструменты углеродного регулирования. В частности, речь об инвентаризации выбросов и поглощений, их квотировании, а также экономических и финансовых механизмах, стимулирующих сокращение выбросов.

Инициатива также обязывает компании предоставлять более широкую углеродную отчетность и определяет размер квот. Для их определения предлагается использовать верифицированные сведения о выбросах парниковых газов, а также учитывать баланс выбросов и поглощений на территории участника эксперимента. Размер квот будет устанавливаться ежегодно.

Закон предусматривает, что эксперимент будет проходить с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2028-го. Сахалинская область станет не единственным местом его проведения, следующие регионы будут включены в эксперимент путем внесения поправок.

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