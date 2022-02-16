Короткометражка «Трэп» россиянки Анастасии Вебер получила «Золотого медведя» Берлинале

По словам Вебер, название фильма — не только и не столько отсылка к переводу слова «trap» (англ. — ловушка) или одноименному поджанру хип-хоп-музыки. «Трэп — образ жизни и манера экстремального чувствования, которым живет большинство юных ребят в каждом уголке России. Трэп — это когда ты уже давно должен был сдохнуть, но еще по какой‑то причине жив. Когда чувствуешь слишком остро и живешь, выбрав в качестве ориентира свою внутреннюю правду и страсть», — рассказала автор картины.

«Золотого медведя» за лучший фильм в 2022 году взяла драма «Алькаррас» испанского режиссера Карлы Симон. Французская актриса Изабель Юппер получила почетную награду.