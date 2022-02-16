Нилюфер Янья опубликовала видео на сингл «AnotherLife»

Лондонская инди-поп-певица Нилюфер Янья опубликовала видео на новый сингл «Anotherlife». Ролик появился в ютьюб-аккаунте исполнительницы.

Центральный мотив песни — примирение с тем, что происходит в жизни и принятие этого положения вещей, рассказала артистка. Видео, в котором она плывет в лодке и позирует в вечерних нарядах на фоне тропических пейзажей, снято на Шри-Ланке.