Нилюфер Янья опубликовала видео на сингл «AnotherLife»

Лондонская инди-поп-певица Нилюфер Янья опубликовала видео на новый сингл «Anotherlife». Ролик появился в ютьюб-аккаунте исполнительницы.
Центральный мотив песни — примирение с тем, что происходит в жизни и принятие этого положения вещей, рассказала артистка. Видео, в котором она плывет в лодке и позирует в вечерних нарядах на фоне тропических пейзажей, снято на Шри-Ланке.
«Anotherlife» вместе с треком «Stabilise» войдет в альбом «Painless» — его выпуск намечен на 4 марта. Исполнительница отметила, что пластинка будет более личной, чем ее дебют «Miss Universe», увидевший свет в 2019 году.
«Афиша Daily» включила «Painless» в список 75 самых ожидаемых альбомов года.