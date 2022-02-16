«ВКонтакте» запустила ленту, которая формирует персональную картину дня с помощью нейросети

«ВКонтакте» запустила в тестовом режиме ленту трендов «Актуальное». В ее основе нейросеть, которая способна ежесекундно анализировать миллионы постов и формировать картину дня. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе соцсети.

Нейросеть использует алгоритм, который определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости. Затем он автоматически группирует записи по тематическим сюжетам. При формировании ленты учитываются и интересы пользователя.

«Актуальное» собирает посты не только от СМИ, но и от сообществ, блогеров и других юзеров. Вредоносные материалы и недостоверную информацию фильтруют спам-аналитики, рассматривая жалобы на контент.

Протестировать новую ленту могут все желающие. Она доступна в мобильном приложении «ВКонтакте». Команда соцсети обещает анализировать наиболее актуальные и заметные записи от сообществ и пользователей, а также расширять глубину источников и количество тем.