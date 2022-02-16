перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Berlinale - Berlin International Film Festival/YouTube
Короткометражка «Трэп» россиянки Анастасии Вебер получила «Золотого медведя» Берлинале 22:42
Валерий Соловей проходит свидетелем по делу о разжигании вражды. Его отпустили после допроса в СК Обновлено в 22:03
Нилюфер Янья опубликовала видео на сингл «AnotherLife» 21:41
Петербургские памятники советского модернизма внесут в список объектов культурного наследия 21:01
«ВКонтакте» запустила ленту, которая формирует персональную картину дня с помощью нейросети 20:56
Задержание Валерия Соловья, реставрация картины ученицы Малевича и другие новости дня
20:28 дайджест
Мосгордума одобрила установку памятника Андрею Сахарову. Он появится на площади Гагарина 20:04
sknvlv/Instagram
«Ельцин-центр» сообщил о восстановлении поврежденной сотрудником ЧОП картины ученицы Малевича 19:06
Минфин поддерживает идею ЦБ о запрете использования криптовалюты для платежей 18:30
Алина Паш отказалась представлять Украину на «Евровидении» из‑за угроз и хейта 18:04
JPMorgan стал первым крупным банком с представительством в Decentraland — и в метавселенных вообще 17:59
Кадр из фильма «Трансформеры: Эпоха истребления»
Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» станет первой частью грядущей трилогии 17:42
В России задержали хакеров из группировки Infraud. Они признали вину и сотрудничают со следствием 17:12
По мотивам детской песни «Baby Shark» выпустят полнометражный фильм 16:36
На Гавайях океанологи спасли кита, запутавшегося в веревке с прибрежным мусором 16:23
Граффити с портретом Даниила Хармса в Петербурге закрасят и заменят световой проекцией 16:19
Василий Григорьевич Перов/Wikimedia
РКН подал в суд на журнал о поэзии Prosodia за цитату из письма Тургенева 15:51
Россияне могут купить для бездомных предметы гигиены. Это совместная акция «Ночлежки» и «Самоката» 15:47
80-летнего академика заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы 15:45
Бангкок официально переименуют в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. И это только сокращенное название 15:24
Отключить рекламу

«ВКонтакте» запустила ленту, которая формирует персональную картину дня с помощью нейросети

Семён Гудошников
Сегодня в 20:56

«ВКонтакте» запустила в тестовом режиме ленту трендов «Актуальное». В ее основе нейросеть, которая способна ежесекундно анализировать миллионы постов и формировать картину дня. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе соцсети.

Нейросеть использует алгоритм, который определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости. Затем он автоматически группирует записи по тематическим сюжетам. При формировании ленты учитываются и интересы пользователя.

«Актуальное» собирает посты не только от СМИ, но и от сообществ, блогеров и других юзеров. Вредоносные материалы и недостоверную информацию фильтруют спам-аналитики, рассматривая жалобы на контент.

Протестировать новую ленту могут все желающие. Она доступна в мобильном приложении «ВКонтакте». Команда соцсети обещает анализировать наиболее актуальные и заметные записи от сообществ и пользователей, а также расширять глубину источников и количество тем.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить