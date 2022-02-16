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Berlinale - Berlin International Film Festival/YouTube
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Задержание Валерия Соловья, реставрация картины ученицы Малевича и другие новости дня
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sknvlv/Instagram
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В России задержали хакеров из группировки Infraud. Они признали вину и сотрудничают со следствием 17:12
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Дайджест

Задержание Валерия Соловья, реставрация картины ученицы Малевича и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:28

В Москве задержали бывшего профессора МГИМО, политолога Валерия Соловья и его сына. СМИ пишут, что на Соловья завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Суд в Екатеринбурге отменил оправдательный приговор трем бывшим полицейским по делу об изнасиловании девушки в служебном УАЗе. Вначале сотрудников ППС осудили на 6 и 6,5 лет, затем оправдали, теперь их дело рассмотрят уже в третий раз.

«Ельцин-центр» https://daily.afisha.ru/news/60109-elcin-centr-soobschil-o-vosstanovlenii-povrezhdennoy-sotrudnikom-chop-kartiny-uchenicy-malevicha/«>сообщил о восстановлении поврежденной картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. В декабре сотрудник ЧОП шариковой ручкой пририсовал глаза изображенным на полотне фигурам.

Роскомнадзор https://daily.afisha.ru/news/60099-rkn-podal-v-sud-na-zhurnal-o-poezii-prosodia-za-citatu-iz-pisma-turgeneva/»>подал в суд на журнал о поэзии Prosodia за цитату из письма Ивана Тургенева Александру Герцену. Причина — синоним слова «ублюдок» в значении «внебрачный ребенок», которое РКН считает матерным, а редакция — нет.

Граффити с портретом Даниила Хармса на улице Маяковского в Петербурге закрасят и заменят световой проекцией. Администрация района и местные жители готовятся подписать мировое соглашение.

Алина Паш, выигравшая украинский отборочный тур «Евровидения», https://daily.afisha.ru/news/60107-alina-pash-otkazalas-predstavlyat-ukrainu-na-evrovidenii-izza-ugroz-i-heyta/«>сняла свою кандидатуру. Певице стали поступать угрозы после обвинений в том, что в 2015 году она посетила Крым.

В сети появился новый трейлер „Аббатства Даунтон-2“. В нем Вайолет Кроули неожиданно получает виллу на юге Франции, а когда ее семья приезжает в новое поместье, оказывается, что прошлое графини тесно с ним связано, но как именно — еще предстоит выяснить.

Картина „Трансформеры: Восхождение Звероботов“ выйдет в прокат 8 июня 2023 года и станет первой частью новой трилогии. В фильме покажут противостояние максималов и предаконов, принимающих форму механических зверей.

Netflix »>снимет фильм по видеоигровой франшизе BioShock. В настоящее время на проект еще не назначены режиссер, сценарист и актеры, а сюжет держится в секрете.

Муж и девятилетний сын Галины Хатчинс подали в суд на Алека Болдуина, который случайно застрелил девушку на съемках «Ржавчины». Это уже третий иск к съемочной команде вестерна.

Future Islands опубликовали новый сингл «King of Sweden». Это первая песня группы в 2022 году и вторая c момента выхода шестого альбома «As Long As You Are» в 2020-м.

Возвращение легенды: весной Fatboy Slim вновь выступит в России. Он отыграет два концерта: 13 мая в петербургском A2 Green Concert и 14 мая в московском Adrenaline Stadium.

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