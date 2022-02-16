Мосгордума одобрила установку памятника Андрею Сахарову. Он появится на площади Гагарина

Депутаты Мосгордумы поддержали большинством голосов установку памятника Андрею Сахарову. Об этом в своем телеграм-канале сообщил парламентарий Владимир Рыжков.

За памятник проголосовал 31 депутат, против — 0, двое воздержались.

Скульптуру планируют установить на площади Гагарина в Москве, между зданием Президиума РАН, Нескучным садом и Андреевской набережной. Бюджет проекта — 20 млн рублей. Организацией финансирования займется Фонд сохранения культурного наследия.

По желанию семьи академика конкурс проектов памятника будет открытым, о его начале вскоре объявит общественный совет по установке мемориала. Рыжков отметил, что поучаствовать в конкурсе смогут все желающие архитекторы, скульпторы, художники и дизайнеры.