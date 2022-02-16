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В России задержали хакеров из группировки Infraud. Они признали вину и сотрудничают со следствием

Семён Гудошников
Сегодня в 17:12

Один из предполагаемых лидеров хакерской группировки The Infraud Organization Андрей Новак, а также три ее рядовых члена признали вину и согласились сотрудничать со следствием. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Новака заключили под стражу еще 21 января, но в СМИ информация об этом появилась лишь сейчас. Его обвиняют по части 2 статьи 187 УК «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой». Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

Трем другим задержанным вменяют более мягкое обвинение, по части 2 статьи 272 УК «Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности». Им грозит до четырех лет лишения свободы. РИА «Новости» отмечает, что сотрудничество со следствием может сократить их наказания.

Защита Новака требует назначить ему более мягкую меру пресечения. В ее апелляционной жалобе утверждается, что подзащитный сам пришел в следственный отдел, сообщил о совершенных преступлениях и выдал пароли от своих «технических средств», «чем активно способствовал расследованию».

Кроме того, там говорится, что обвиняемый «дал изобличающие показания на лиц, осуществляющих преступную деятельность, передал органам следствия доступы к его криптовалютным активам». Три других фигуранта также дали показания на «остальных участников», говорится в материалах дела.

СМИ называют Новака одним из лидеров хакерской группировки The Infraud Organization. Правоохранители официально это информацию не комментируют, в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА «Новости», название этой структуры не упоминается.

Минюст США называет Infraud одной из крупнейших хакерских группировок, причастных к киберпреступлениям в Соединенных Штатах. По данным ведомства, ущерб от ее деятельности составил как минимум 530 млн долларов.

В феврале 2018 года американский Минюст предъявил заочные обвинения 36 предполагаемым членам группировки, включая Новака. Среди других обвиняемых — люди из разных частей мира, от Франции и США до Египта и Пакистана.

В марте 2021 года суд в Неваде приговорил к 10 годам лишения свободы 33-летнего россиянина Сергея Медведева, которого Минюст США считает основателем Infraud. Его признали виновным в скупке и продаже персональных данных, мошенничестве с кредитными картами и вредоносными программами. Медведев признал вину.

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