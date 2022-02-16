Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» станет первой частью грядущей трилогии

Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» выйдет в прокат 8 июня 2023 года и станет первой частью новой трилогии. Об этом Paramount+ объявил в твиттере.

Сюжет фильма развернется в 1994 году в Бруклине и станет продолжением «Бамблби», действие которого происходило в 1987-м. В «Трансформерах» покажут противостояние максималов и предаконов (потомков автоботов и десептиконов), принимающих форму механических зверей.

В главных ролях снимаются Доминик Фишбэк, Энтони Рамос и Луна Лорен Велес. Кресло режиссера занял Стивен Кейпл-мл., снявший фильм «Крид-2», а продюсером станет Лоренцо Ди Бонавентура («Бегущий в лабиринте»).

Ранее стало известно, что в 2024 году выйдет анимационный фильм про трансформеров. Он станет первым полнометражным мультфильмом франшизы с 1986 года, когда свет увидел «The Transformers: The Movie».