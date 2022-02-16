По мотивам детской песни «Baby Shark» выпустят полнометражный фильм

Стриминговая платформа Paramount+ объявила о планах снять полнометражный фильм, основанный на детской песне «Baby Shark» и вирусном клипе на нее. Премьера запланирована уже на 2023 год, сообщает The Verge.
Вместе с Paramount+ разработкой и продюсированием займутся анимационная студия Nickelodeon и южнокорейская компания Pinkfong, которая записала ролик о семействе акул. Других подробностей о проекте пока нет.
«Предположительно, в нем будут песни, которые почти наверняка навечно застрянут у вас (или вашего ребенка) в голове», — пишет The Verge.
Будущий фильм станет первой полнометражкой по мотивам клипа, но в целом «Baby Shark» не впервые прорывается в киноформат. В 2019 году вышел короткометражный мультфильм «Космическое приключение Pinkfong и Baby Shark» о путешествии героев по космосу.
Компания Pinkfong выпустила видео с треком «Baby Shark» в июне 2016 года. Изначально песня была не очень известна, но после того, как ее исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн, а Pinkfong придумала легко запоминающийся танец, она стала мировым хитом.
В ноябре 2020 года клип преодолел отметку в 7 млрд просмотров, обогнав музыкальный ролик на мегахит Luis Fonsi и Daddy Yankee «Despacito». «Baby Shark» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное видео на ютьюбе.
Трек также попал в глобальные музыкальные чарты. В 2019 году он занял 32-ю строчку рейтинга Billboard Hot 100 и шестую — в официальных британских чартах.
В середине января 2022 года клип на «Baby Shark» на ютьюбе преодолел отметку в 10 млрд просмотров. Ролик побил рекорд просмотров за всю историю видеохостинга.