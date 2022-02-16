По мотивам детской песни «Baby Shark» выпустят полнометражный фильм

Стриминговая платформа Paramount+ объявила о планах снять полнометражный фильм, основанный на детской песне «Baby Shark» и вирусном клипе на нее. Премьера запланирована уже на 2023 год, сообщает The Verge.

Вместе с Paramount+ разработкой и продюсированием займутся анимационная студия Nickelodeon и южнокорейская компания Pinkfong, которая записала ролик о семействе акул. Других подробностей о проекте пока нет.

«Предположительно, в нем будут песни, которые почти наверняка навечно застрянут у вас (или вашего ребенка) в голове», — пишет The Verge.