Граффити с портретом Даниила Хармса в Петербурге закрасят и заменят световой проекцией

Граффити с портретом поэта-обэриута Даниила Хармса на улице Маяковского в Петербурге закрасят и заменят световой проекцией. Об этом сообщает группа активистов, отстаивавшая сохранение изображения.

В ближайшее время администрация Центрального района и товарищество собственников жилья на Маяковского, 11, подпишут мировое соглашение, сообщила инициативная группа, приложив отсканированную копию части документа.