Граффити с портретом Даниила Хармса в Петербурге закрасят и заменят световой проекцией

Граффити с портретом поэта-обэриута Даниила Хармса на улице Маяковского в Петербурге закрасят и заменят световой проекцией. Об этом сообщает группа активистов, отстаивавшая сохранение изображения.
В ближайшее время администрация Центрального района и товарищество собственников жилья на Маяковского, 11, подпишут мировое соглашение, сообщила инициативная группа, приложив отсканированную копию части документа.
«Граффити с Хармсом будет заменено на проекцию от Ленсвета. Вчера многие из вас уже заметили пробное проецирование на фасад здания. Сами варианты итогового изображения еще будут прорабатываться позднее, будут согласованы с жителями дома. Мы надеемся, что удастся подобрать тот вариант рисунка, который впишется в облик улицы», — заявили активисты.
Они отметили, что юридических возможностей сохранить портрет Хармса не было. В октябре 2021 года Дзержинский районный суд Петербурга обязал закрасить граффити. Местные жители добивались сохранения изображения. Они собрали подписи соседей и запустили петицию на сайте Change.org, адресованную губернатору Александру Беглову, — ее подписали 31 850 человек.