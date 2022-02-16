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На Гавайях океанологи спасли кита, запутавшегося в веревке с прибрежным мусором

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:23

На Гавайях океанологи освободили самку горбатого кита, запутавшуюся в веревке, леске и тросах. Об этом сообщает Associated Press.

Самка путешествовала вместе с самцом и детенышем, но запуталась в 152-метровой веревке с прибрежным мусором, которая обмоталась вокруг ее головы.

«После освобождения мать и ее детеныш успокоились, при этом детеныш спрятался под подбородком матери. Успешная операция повысила шансы на выживание и матери, и ее детеныша», — говорится в заявлении Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Агентство отметило, что в США людям запрещено приближаться к китам, поэтому группе океанологов пришлось получить специальное федеральное разрешение, чтобы помочь млекопитающему.

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