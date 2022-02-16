На Гавайях океанологи спасли кита, запутавшегося в веревке с прибрежным мусором

На Гавайях океанологи освободили самку горбатого кита, запутавшуюся в веревке, леске и тросах. Об этом сообщает Associated Press.

Самка путешествовала вместе с самцом и детенышем, но запуталась в 152-метровой веревке с прибрежным мусором, которая обмоталась вокруг ее головы.

«После освобождения мать и ее детеныш успокоились, при этом детеныш спрятался под подбородком матери. Успешная операция повысила шансы на выживание и матери, и ее детеныша», — говорится в заявлении Национального управления океанических и атмосферных исследований США.