Россияне могут купить для бездомных предметы гигиены. Это совместная акция «Ночлежки» и «Самоката»

Благотворительная организация «Ночлежка» и «Самокат» запустили совместную благотворительную акцию. С 16 по 24 февраля жители 43 городов, где работает онлайн-ретейлер, смогут помочь бездомным, покупая рекомендованные средства гигиены во вкладке «Бьюти» мобильного приложения «Самоката». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Чтобы принять участие в акции, нужно изменить адрес доставки на московский офис «Ночлежки» — Бумажный проезд, 2/2, стр. 6, выбрать товары из подборки и оплатить заказ. Когда курьеры доставят заказ на адрес «Ночлежки», пользователю придет пуш-уведомление.

Средства гигиены — урологические прокладки, гигиенические помады, щипцы для ногтей, расчески, лосьоны после бритья, мочалки и другие товары — сможет получить каждый нуждающийся в пункте выдачи «Ночлежки» в Москве.

Руководитель проектов прямой помощи «Ночлежки» Анна Мордасова отметила, что для акции выбраны предметы гигиены, которые приносят в пункт выдачи реже всего. Но они необходимы, «чтобы привести себя в порядок и сохранить человеческое достоинство». Люди, оказавшиеся на улице, хотят выглядеть аккуратно, отметила Мордасова.

Это уже вторая благотворительная акция «Самоката» и «Ночлежки». В прошлом году москвичи и петербуржцы купили для бездомных продукты на 1,2 млн рублей.