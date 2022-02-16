перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минфин поддерживает идею ЦБ о запрете использования криптовалюты для платежей 18:30
Алина Паш отказалась представлять Украину на «Евровидении» из‑за угроз и хейта 18:04
JPMorgan стал первым крупным банком с представительством в Decentraland — и в метавселенных вообще 17:59
Кадр из фильма «Трансформеры: Эпоха истребления»
Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» станет первой частью грядущей трилогии 17:42
В России задержали хакеров из группировки Infraud. Они признали вину и сотрудничают со следствием 17:12
По мотивам детской песни «Baby Shark» выпустят полнометражный фильм 16:36
На Гавайях океанологи спасли кита, запутавшегося в веревке с прибрежным мусором 16:23
Граффити с портретом Даниила Хармса в Петербурге закрасят и заменят световой проекцией 16:19
Василий Григорьевич Перов/Wikimedia
РКН подал в суд на журнал о поэзии Prosodia за цитату из письма Тургенева 15:51
Россияне могут купить для бездомных предметы гигиены. Это совместная акция «Ночлежки» и «Самоката» 15:47
80-летнего академика заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы 15:45
Бангкок официально переименуют в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. И это только сокращенное название 15:24
Future Islands опубликовали сингл «King of Sweden» 14:50
Official Saweetie/YouTube
Кругосветное путешествие на пати-джете в клипе Saweetie и H.E.R. 14:44
Таиланд отменил карантин для туристов, привитых «Спутником Лайт» 14:21
Netflix и Take-Two экранизируют игру BioShock 14:01
Комздрав: Петербург достиг 100%-ного коллективного иммунитета к ковиду 13:30
Суд отменил оправдательный приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании девушки 12:52
Olympic_Russia/Twitter
NYT: в допинг-пробе Валиевой нашли три препарата для сердца. Только один из них запрещен 12:47
Сериал «Как я встретила вашего папу» продлили на второй сезон 12:12
Отключить рекламу

Россияне могут купить для бездомных предметы гигиены. Это совместная акция «Ночлежки» и «Самоката»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:47

Благотворительная организация «Ночлежка» и «Самокат» запустили совместную благотворительную акцию. С 16 по 24 февраля жители 43 городов, где работает онлайн-ретейлер, смогут помочь бездомным, покупая рекомендованные средства гигиены во вкладке «Бьюти» мобильного приложения «Самоката». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Чтобы принять участие в акции, нужно изменить адрес доставки на московский офис «Ночлежки» — Бумажный проезд, 2/2, стр. 6, выбрать товары из подборки и оплатить заказ. Когда курьеры доставят заказ на адрес «Ночлежки», пользователю придет пуш-уведомление.

Средства гигиены — урологические прокладки, гигиенические помады, щипцы для ногтей, расчески, лосьоны после бритья, мочалки и другие товары — сможет получить каждый нуждающийся в пункте выдачи «Ночлежки» в Москве.

Руководитель проектов прямой помощи «Ночлежки» Анна Мордасова отметила, что для акции выбраны предметы гигиены, которые приносят в пункт выдачи реже всего. Но они необходимы, «чтобы привести себя в порядок и сохранить человеческое достоинство». Люди, оказавшиеся на улице, хотят выглядеть аккуратно, отметила Мордасова.

Это уже вторая благотворительная акция «Самоката» и «Ночлежки». В прошлом году москвичи и петербуржцы купили для бездомных продукты на 1,2 млн рублей.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить