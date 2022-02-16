80-летнего академика заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

80-летнего научного руководителя Института лазерной физики СО РАН, академика РАН Сергея Багаева подозревают в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, в основу уголовного дела лег контракт стоимостью 2 млн рублей на разработку оптической системы лазера. Он был заключен в 2017 году институтом с коммерческой «дочкой» — межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр», которую возглавляет Багаев.

Следствие считает, что контракт был фиктивным, так как все работы по нему выполнили сотрудники института в его помещениях и на его оборудовании. За мошенничество академику грозит до десяти лет тюремного заключения.

Этот же эпизод с контрактом фигурирует в уголовном деле директора Института лазерной физики Алексея Тайченачева. Его действия квалифицируются как злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ).