перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минфин поддерживает идею ЦБ о запрете использования криптовалюты для платежей 18:30
Алина Паш отказалась представлять Украину на «Евровидении» из‑за угроз и хейта 18:04
JPMorgan стал первым крупным банком с представительством в Decentraland — и в метавселенных вообще 17:59
Кадр из фильма «Трансформеры: Эпоха истребления»
Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» станет первой частью грядущей трилогии 17:42
В России задержали хакеров из группировки Infraud. Они признали вину и сотрудничают со следствием 17:12
По мотивам детской песни «Baby Shark» выпустят полнометражный фильм 16:36
На Гавайях океанологи спасли кита, запутавшегося в веревке с прибрежным мусором 16:23
Граффити с портретом Даниила Хармса в Петербурге закрасят и заменят световой проекцией 16:19
Василий Григорьевич Перов/Wikimedia
РКН подал в суд на журнал о поэзии Prosodia за цитату из письма Тургенева 15:51
Россияне могут купить для бездомных предметы гигиены. Это совместная акция «Ночлежки» и «Самоката» 15:47
80-летнего академика заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы 15:45
Бангкок официально переименуют в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. И это только сокращенное название 15:24
Future Islands опубликовали сингл «King of Sweden» 14:50
Official Saweetie/YouTube
Кругосветное путешествие на пати-джете в клипе Saweetie и H.E.R. 14:44
Таиланд отменил карантин для туристов, привитых «Спутником Лайт» 14:21
Netflix и Take-Two экранизируют игру BioShock 14:01
Комздрав: Петербург достиг 100%-ного коллективного иммунитета к ковиду 13:30
Суд отменил оправдательный приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании девушки 12:52
Olympic_Russia/Twitter
NYT: в допинг-пробе Валиевой нашли три препарата для сердца. Только один из них запрещен 12:47
Сериал «Как я встретила вашего папу» продлили на второй сезон 12:12
Отключить рекламу

80-летнего академика заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:45

80-летнего научного руководителя Института лазерной физики СО РАН, академика РАН Сергея Багаева подозревают в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, в основу уголовного дела лег контракт стоимостью 2 млн рублей на разработку оптической системы лазера. Он был заключен в 2017 году институтом с коммерческой «дочкой» — межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр», которую возглавляет Багаев.

Следствие считает, что контракт был фиктивным, так как все работы по нему выполнили сотрудники института в его помещениях и на его оборудовании. За мошенничество академику грозит до десяти лет тюремного заключения.

Этот же эпизод с контрактом фигурирует в уголовном деле директора Института лазерной физики Алексея Тайченачева. Его действия квалифицируются как злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ).

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РАН
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить