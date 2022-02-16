Кругосветное путешествие на пати-джете в клипе Saweetie и H.E.R.

В клипе девушки отправляются в путешествие в Париж, Токио и на Филиппины на частном бизнес-джете. Там они тусуются, знакомятся с местными парнями и просто хорошо проводят время.

В прошлом году Saweetie выпустила синглы «Best Friend» (вместе с Doja Cat) и «Fast (Motion)», а также мини-альбом «Pretty Summer Playlist: Season 1». Кроме Doja Cat и H.E.R. артистка сотрудничала с Гвен Стефани, Дуа Липой, Post Malone, Дэвидом Геттой, Лил Уэйном и другими звездами.

В этом году Saweetie будет претендовать на «Грэмми» в категории лучший новый артист. А еще в 2022-м запланирован выход ее альбома «Pretty Bitch Music».