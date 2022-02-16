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Кругосветное путешествие на пати-джете в клипе Saweetie и H.E.R.

Семён Гудошников
Сегодня в 14:44

Американская рэп-исполнительница Saweetie выпустила клип «Closer», записанный вместе с певицей H.E.R. Режиссером ролика выступила Ханна Люкс Дэвис, сотрудничавшая ранее с Арианой Гранде, Ники Минаж, Майли Сайрус и Lil Wayne.

В клипе девушки отправляются в путешествие в Париж, Токио и на Филиппины на частном бизнес-джете. Там они тусуются, знакомятся с местными парнями и просто хорошо проводят время.

В прошлом году Saweetie выпустила синглы «Best Friend» (вместе с Doja Cat) и «Fast (Motion)», а также мини-альбом «Pretty Summer Playlist: Season 1». Кроме Doja Cat и H.E.R. артистка сотрудничала с Гвен Стефани, Дуа Липой, Post Malone, Дэвидом Геттой, Лил Уэйном и другими звездами.

В этом году Saweetie будет претендовать на «Грэмми» в категории лучший новый артист. А еще в 2022-м запланирован выход ее альбома «Pretty Bitch Music».

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