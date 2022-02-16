Future Islands опубликовали сингл «King of Sweden»

Это первая песня группы в 2022 году и вторая c момента выхода шестого альбома «As Long As You Are» в 2020-м. С точки зрения звучания она продолжает привычную для Future Islands линию: обилие синтезаторов, танцевальный темп, отчетливая басовая линия и чуть приглушенный вокал фронтмена коллектива Сэма Херринга.

В январе 2021 года группа сообщила, что работает над новым альбомом, а в августе поделилась треком «Peach». На данный момент неизвестно, войдут ли «King of Sweden» и «Peach» в грядущую пластинку, как неизвестны дата ее релиза и название.