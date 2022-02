Future Islands опубликовали сингл «King of Sweden»

Американская синти-поп-группа Future Islands выложила новый сингл «King of Sweden». Трек появился на стриминговых площадках.

Это первая песня группы в 2022 году и вторая c момента выхода шестого альбома «As Long As You Are» в 2020-м. С точки зрения звучания она продолжает привычную для Future Islands линию: обилие синтезаторов, танцевальный темп, отчетливая басовая линия и чуть приглушенный вокал фронтмена коллектива Сэма Херринга.