Комздрав: Петербург достиг 100%-ного коллективного иммунитета к ковиду

Петербург достиг 100%-ного коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил первый заместитель председателя городского Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Как уточняет «Фонтанка», согласно методике Минздрава, коллективный иммунитет формируется, когда вакцинировались или переболели 80% жителей города. В Петербурге этот показатель был достигнут еще в декабре 2021 года, отметили в Комздраве.

Сарана ранее заявлял, что в Петербурге полностью вакцинированы 3,14 млн человек, включая 2400 детей. Однако часть привитых и переболевших теряет иммунитет из‑за сроков давности, добавил он.

В феврале Петербург зачастую лидирует по заболеваемости ковидом среди российских регионов. Максимальный показатель там был достигнут 11 февраля, когда в городе зафиксировали 22 070 заражений. В последние дни заболеваемость снизилась: 14 февраля оперштаб отчитался о 11 300 случаях, 15-го — о 7000, 16-го — о 17 100.