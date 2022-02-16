Суд отменил оправдательный приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании девушки

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор трем бывшим полицейским по делу об изнасиловании девушки в служебном авто. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По версии следствия, в августе 2019 года сотрудники ППС Вадим Мустафин, Андрей Бессарабов и Вячеслав Тропин задержали 22-летнюю уроженку Казахстана. Они поместили девушку в служебный уазик, где изнасиловали ее. Потерпевшая утверждала, что в случае отказа силовики грозились отвести ее в отдел полиции и «пустить по кругу».

Мустафина, Бессарабова, Тропина и трех их непосредственных начальников уволили, еще 14 полицейских разного уровня получили дисциплинарные взыскания.

15 июля 2020 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил трех экс-полицейских к срокам от 6 до 6,5 лет лишения свободы. 26 декабря 2020 года Свердловский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение обратно в райсуд, который в ноябре 2021-го вынес оправдательный приговор. Защита потерпевшей обжаловала это решение.