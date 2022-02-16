Семья погибшей на съемках вестерна Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина

Родственники оператора Галины Хатчинс подали в суд на актера Алека Болдуина, который случайно застрелил ее на съемках вестерна «Ржавчина». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-конференцию, в ходе которой был озвучен текст иска.

Заявление было подано в суд штата Нью-Мексико от имени мужа и девятилетнего сына Хатчинс. Ответчиками по нему, помимо Болдуина, проходят помощник режиссера Дэвид Холлс, директор картины Кэтрин Уолтерс, оружейник Ханна Гутьеррес Рид и поставщик оружия Сет Кенни.

Адвокат семьи Галины Хатчинс заявил, что ответчики, зная о проблемах с безопасностью, отказались от подготовки к произведению выстрела. В частности, согласно иску, до гибели оператора на площадке произошло еще три случайных выстрела, но жалобы съемочной команды были проигнорированы.

«Безрассудное поведение и меры по сокращению расходов ответчиков привели к смерти Галины Хатчинс», — сказал адвокат Брайан Паниш.

Адвокат Болдуина заявил, что любое утверждение о том, что актер вел себя безрассудно, — «абсолютная ложь». По словам представителей других ответчиков, оружие прошло проверку безопасности у двух специалистов — на эти заключения и ссылались члены съемочной группы.

21 октября на съемках независимого вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелом убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу. Источники Deadline сообщали, что актер нажал на курок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны.

По данным Variety, оружие для съемок готовили местные сотрудники из Нью-Мексико, а не съемочная группа «Ржавчины». Реквизитор Ханна Гутьеррес говорила, что не знает, как боевой патрон оказался внутри пистолета.

После инцидента Болдуин выступил за ужесточение в США правил обращения с оружием и назвал случившееся ужасным событием. 214 голливудских кинематографистов подписали открытое письмо, в котором потребовали запретить настоящее огнестрельное оружие на съемках.

Иск от мужа и сына Галины Хатчинс — уже третий в отношении съемочной группы «Ржавчины». Первый подал руководитель команды осветителей Сергей Светной. Он заявил, что халатность с оружием вызвала у него «серьезные эмоциональные страдания, которые будут преследовать его вечно».

Второе заявление в суд написала помощница режиссера по сценарию. По ее словам, в сцене не предусматривался выстрел из пистолета Болдуина. В сценарии были прописаны три крупных плана: глаз персонажа Болдуина, пятно крови на его плече и рука, тянущаяся к кобуре, из которой актер вытаскивает оружие.