перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Комздрав: Петербург достиг 100%-ного коллективного иммунитета к ковиду 13:30
Суд отменил оправдательный приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании девушки 12:52
Olympic_Russia/Twitter
NYT: в допинг-пробе Валиевой нашли три препарата для сердца. Только один из них запрещен 12:47
Сериал «Как я встретила вашего папу» продлили на второй сезон 12:12
Семья погибшей на съемках вестерна Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина 12:10
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр 11:54
В России выявили 179 284 новых случая COVID-19 11:38
National Cancer Institute/Unsplash
Американке удалось вылечиться от ВИЧ после пересадки стволовых клеток 11:26
Вышло обновление Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения 10:54
Принц Эндрю добился внесудебного урегулирования дела об изнасиловании 10:21
Третья часть «Тихого места» выйдет в 2025 году 10:10
Rotten Tomatoes TV/YouTube
Paramount+ продлил сериал «Halo» на второй сезон в преддверии премьеры шоу 9:47
Украина сообщила о масштабной DDoS-атаке на сайты Минобороны и госбанков 9:36
Новая вилла и тайны графини Грантам в трейлере драмы «Аббатство Даунтон-2» 8:40
«Человек-паук: Нет пути домой» обогнал «Аватара» по сборам в США Вчера в 22:51
Вышел первый тизер биографического фильма об Элвисе Пресли Вчера в 21:40
Поп-культурные отсылки в первом трейлере фильма «Чип и Дейл спешат на помощь» Вчера в 21:20
Победа Валиевой в короткой программе, новый клип Foals и другие новости
Вчера в 20:32 дайджест
Fatboy Slim выступит в России Вчера в 19:17
Пресс-материалы
Foals выпустили клип на сингл «2am» Вчера в 18:08
Отключить рекламу

Американке удалось вылечиться от ВИЧ после пересадки стволовых клеток

Виктория Шанина
Сегодня в 11:26

Исследователи из США сообщили, что женщине удалось вылечиться от ВИЧ благодаря пересадке стволовых клеток. Она стала третьим в мире человеком, который избавился от заболевания, пишет The New York Times со ссылкой на выступление ученых в ходе Конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям.

Как рак помог вылечить ВИЧ

Имя пациентки не раскрывается, сообщается, что она «средних лет и смешанной расы». Спустя четыре года после выявления у нее ВИЧ медики диагностировали женщине миелоидный лейкоз. Ей пришлось пройти химиотерапию, которая разрушила ее клетки крови. Для лечения врачи предложили провести трансплантацию стволовых клеток от неродственного новорожденного.

Вместе с тем она получила кровь от близкого родственника. Это было необходимо для обеспечения временного иммунитета, пока клетки пуповинной крови не стали доминирующими – это занимает около шести недель.

Член исследовательской группы Цзинмэй Су отметил, что сочетание пуповинной крови и клеток родственника, помимо прочего, избавили пациентку от жестких побочных эффектов, которые часто появляются при трансплантации костного мозга.

В итоге в пуповинной крови оказалась мутация, устойчивая к ВИЧ. Через 37 месяцев после трансплантации женщина отказалась от антиретровирусной терапии, а еще через 14 месяцев медики не обнаружили в ее крови ВИЧ.

Эксперты, опрошенные NYT, также отметили, что до сих пор неясно, почему именно стволовые клетки из пуповинной крови смогли так эффективно бороться с заболеванием. По словам директора службы трансплантации в Weill Cornell Medicine Коэна Ван Бесьена, одна из теорий заключается в том, что эти клетки легче адаптируются к новой среде.

Почему пересадка столовых клеток – это прорыв

Специалист по СПИДу в Калифорнийском университете Стивен Дикс заявил, что эта трансплантация с учетом пола и расы пациентки очень важна с научной точки зрения. Считается, что у мужчин и женщин ВИЧ развивается по разному. При этом, несмотря на то, что более половины пациентов с эти заболеванием являются женщинами, они составляют только 11% от общего числа участников экспериментального лечения.

Эксперт по инфекционным заболеваниям в Weill Cornell Medicine Маршалл Глесби отмечает, что пуповинную кровь врачи берут из национального хранилища, что позволяет находить образцы с мутацией, устойчивой к ВИЧ. Этот вид мутации как правило встречается у людей североевропейского происхождения — это затрудняет трансплантацию представителям не европеоидных рас. Однако пациентке смешанной расы трансплантация подошла, что может говорить о более широком круге людей, которым можно провести процедуру.

Однако, по словам исследователей, этот вид лечения подходит ограниченной группе людей — тем, кому трансплантация необходима по другим медпоказаниям, включая рак. Все из‑за 20-процентного риска летального исхода при проведении процедуры.

Кто еще смог вылечиться от ВИЧ

Первым человеком, сумевшим вылечиться от ВИЧ, стал американец Тимоти Рей Браун, впоследствии названный берлинский пациентом. В 2007 году ему провели две трансплантации костного мозга в Берлине, которые помогли выработать иммунитет к заболеванию. В сентябре 2020-го Браун скончался от лейкемии.

Также от ВИЧ сумел вылечиться Адам Кастильехо из Лондона, он же — лондонский пациент. У него был выявлен рак, для лечения которого была проведена пересадка клеток костного мозга.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
New York Times
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить