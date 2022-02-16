Американке удалось вылечиться от ВИЧ после пересадки стволовых клеток

Исследователи из США сообщили, что женщине удалось вылечиться от ВИЧ благодаря пересадке стволовых клеток. Она стала третьим в мире человеком, который избавился от заболевания, пишет The New York Times со ссылкой на выступление ученых в ходе Конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям.

Как рак помог вылечить ВИЧ

Имя пациентки не раскрывается, сообщается, что она «средних лет и смешанной расы». Спустя четыре года после выявления у нее ВИЧ медики диагностировали женщине миелоидный лейкоз. Ей пришлось пройти химиотерапию, которая разрушила ее клетки крови. Для лечения врачи предложили провести трансплантацию стволовых клеток от неродственного новорожденного.

Вместе с тем она получила кровь от близкого родственника. Это было необходимо для обеспечения временного иммунитета, пока клетки пуповинной крови не стали доминирующими – это занимает около шести недель.

Член исследовательской группы Цзинмэй Су отметил, что сочетание пуповинной крови и клеток родственника, помимо прочего, избавили пациентку от жестких побочных эффектов, которые часто появляются при трансплантации костного мозга.

В итоге в пуповинной крови оказалась мутация, устойчивая к ВИЧ. Через 37 месяцев после трансплантации женщина отказалась от антиретровирусной терапии, а еще через 14 месяцев медики не обнаружили в ее крови ВИЧ.

Эксперты, опрошенные NYT, также отметили, что до сих пор неясно, почему именно стволовые клетки из пуповинной крови смогли так эффективно бороться с заболеванием. По словам директора службы трансплантации в Weill Cornell Medicine Коэна Ван Бесьена, одна из теорий заключается в том, что эти клетки легче адаптируются к новой среде.

Почему пересадка столовых клеток – это прорыв

Специалист по СПИДу в Калифорнийском университете Стивен Дикс заявил, что эта трансплантация с учетом пола и расы пациентки очень важна с научной точки зрения. Считается, что у мужчин и женщин ВИЧ развивается по разному. При этом, несмотря на то, что более половины пациентов с эти заболеванием являются женщинами, они составляют только 11% от общего числа участников экспериментального лечения.

Эксперт по инфекционным заболеваниям в Weill Cornell Medicine Маршалл Глесби отмечает, что пуповинную кровь врачи берут из национального хранилища, что позволяет находить образцы с мутацией, устойчивой к ВИЧ. Этот вид мутации как правило встречается у людей североевропейского происхождения — это затрудняет трансплантацию представителям не европеоидных рас. Однако пациентке смешанной расы трансплантация подошла, что может говорить о более широком круге людей, которым можно провести процедуру.

Однако, по словам исследователей, этот вид лечения подходит ограниченной группе людей — тем, кому трансплантация необходима по другим медпоказаниям, включая рак. Все из‑за 20-процентного риска летального исхода при проведении процедуры.

Кто еще смог вылечиться от ВИЧ

Первым человеком, сумевшим вылечиться от ВИЧ, стал американец Тимоти Рей Браун, впоследствии названный берлинский пациентом. В 2007 году ему провели две трансплантации костного мозга в Берлине, которые помогли выработать иммунитет к заболеванию. В сентябре 2020-го Браун скончался от лейкемии.

Также от ВИЧ сумел вылечиться Адам Кастильехо из Лондона, он же — лондонский пациент. У него был выявлен рак, для лечения которого была проведена пересадка клеток костного мозга.