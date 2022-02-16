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Третья часть «Тихого места» выйдет в 2025 году

Виктория Шанина
Сегодня в 10:10

Третья часть хоррора «Тихое место» находится в разработке и выйдет в 2025 году. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на создателя франшизы и режиссера первых двух фильмов Джона Красински.

По информации издания, Красински подтвердил выход сиквела на встрече с инвесторами студии Paramount. Режиссер и сценарист очередного продолжения пока не объявлены, но, по предположениям THR, эти должности вновь займет Красински.

Действие фильмов «Тихое место» происходят на вымышленной версии Земли, которую захватили агрессивные инопланетяне-чудовища. Они слепы, но обладают идеальным слухом, поэтому ориентируются на звук для поиска добычи. В этих обстоятельствах оказывается семья, которая отныне старается жить максимально тихо.

В первой части Джон Красински снялся в картине вместе со своей настоящей женой Эмили Блант, а во второй — сыграл эпизодическую роль. Их детей играют Ноа Джуп и Миллисент Симмондс.

Франшиза «Тихое место» дебютировала в 2018 году. Фильм заработал много восторженных отзывов и 340,9 млн долларов по всему миру, став одним из самых успешных в библиотеке Paramount.

Лента «Тихое место-2» появилась на экранах в мае 2021 года, пережив несколько переносов из‑за коронавируса и тенденцию к цифровым релизам. Авторам удалось добиться премьеры только в кинотеатрах, и фильм собрал 297 млн долларов в международном прокате, что является хорошим результатом на фоне пандемии.

На 2023 год запланирован также выход спин-оффа «Тихого места» от режиссера «Свиньи» Майкла Сарноски. Подробности пока не раскрываются, известно только, что это будет картина на основе идеи Джона Красински.

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