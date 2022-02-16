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Принц Эндрю добился внесудебного урегулирования дела об изнасиловании

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:21

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю урегулировал дело о сексуальном насилии по обвинению активистки и правозащитницы Вирджинии Джуффре. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что герцог Йоркский не признает свою вину в изнасилованиях. Адвокаты принца заявили, что он сделает «значительное пожертвование» в фонд Джуффре, который помогает жертвам сексуального насилия. Вероятнее всего, сумма выплат составит более 10 млн долларов (761 млн рублей).

Урегулирование означает, что Эндрю не придется предстать перед судом присяжных в США. Соглашение было достигнуто за несколько недель до того, как герцог Йоркский должен был давать показания под присягой.

Джуффре подала в суд на принца Эндрю в августе 2021 года. По словам женщины, она стала жертвой американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы заставил ее заняться сексом с принцем в 2001 году, когда ей было 17 лет.

В иске она рассказала, что случаи предполагаемого сексуального насилия со стороны принца произошли в доме помощницы Эпштейна Гислейн Максвелл в Лондоне, в особняке финансиста в Нью-Йорке и на его частном острове на Виргинских островах.

Женщина требовала от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб.

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