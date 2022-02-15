No Kidding Press выпустит дебютную книгу Лены Кончаловской «Ты 24»

Из печати работу намерены выпустить в конце марта. «Неназванные герои дебютной книги Лены Кончаловской существуют в пространстве городов и на море и сосуществуют — в лиминальных пространствах поэтического, сексуального, сновидческого. Сквозь риск и уязвимость новой близости, через боль и удовольствие повторения проступает история о возможности и невозможности человеческой встречи», — указано в аннотации издательства.

Издательство No Kidding Press открыло предзаказ на дебютную книгу Лены Кончаловской «Ты 24». Сообщение об этом появилось в блоге компании.

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Книга содержит цветные фотографии автора. No Kidding Press обещает подарить набор открыток с фото всем, кто оформит предзаказ. Сделать это можно по ссылке.

Лена Кончаловская долгое время работала в медиа, включая The Village и The Question, перезапускала бар «Стрелка» и была соведущей подкаста «Бобо в аду».