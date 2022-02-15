Instagram запустил отдельную кнопку лайков для сторис

Instagram объявил о запуске новой функции приватных лайков в сторис. Об этом компания сообщила в твиттере.
Теперь под фотографией или видеороликом в сторис можно будет нажать на кнопку в виде сердечка, с помощью которой пользователи смогут отреагировать на контент без отправления сообщения в директ.
Лайки не имеют публичного счетчика — количество позитивных реакций смогут узнать только авторы из доступной им статистики. Значок сердечка будет располагаться напротив имен пользователей, которым понравилась сторис.
Новая функция постепенно внедряется в приложение. Вскоре она будет доступна всем пользователям социальной сети.
Глава Instagram Адам Моссери рассказал, что благодаря нововведению пользователи смогут разгрузить свой директ. Он также подчеркнул, что в 2022 году приоритетом компании станет его усовершенствование.
Ранее социальная сеть объявила о запуске алгоритма, который будет скрывать публикации с потенциально опасным контентом. Например, посты, которые «могут содержать издевательства, разжигание ненависти или подстрекательство к насилию». Соответствующие посты будут располагаться в нижней части ленты, а истории — в самом конце списка.