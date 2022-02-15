Instagram запустил отдельную кнопку лайков для сторис

Instagram объявил о запуске новой функции приватных лайков в сторис. Об этом компания сообщила в твиттере.

Теперь под фотографией или видеороликом в сторис можно будет нажать на кнопку в виде сердечка, с помощью которой пользователи смогут отреагировать на контент без отправления сообщения в директ.

Лайки не имеют публичного счетчика — количество позитивных реакций смогут узнать только авторы из доступной им статистики. Значок сердечка будет располагаться напротив имен пользователей, которым понравилась сторис.

Новая функция постепенно внедряется в приложение. Вскоре она будет доступна всем пользователям социальной сети.

Глава Instagram Адам Моссери рассказал, что благодаря нововведению пользователи смогут разгрузить свой директ. Он также подчеркнул, что в 2022 году приоритетом компании станет его усовершенствование.