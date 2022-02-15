Продюсерская группа InLiberty совместно с сервисом аудиокниг Storytel запускает на площадке ДК «Рассвет» лекторий, посвященный анализу окружающей действительности. Об этом «Афише Daily» сообщают организаторы.

Лекции будут проходить раз в месяц. Среди спикеров проекта — политолог Екатерина Шульман, историк архитектуры Григорий Ревзин, активист Вера Шенгелия, антрополог Александра Архипова.

Откроется проект 23 февраля выступлением экономиста, профессора ВШЭ и Чикагского университета Константина Сонина. Он расскажет, застопорился ли прогресс из‑за пандемии, военной повестки и инфляции, есть ли у нового политического кризиса экономические причины, а также каким видят начало 2022-го экономисты.

Вход на лекции свободный, по предварительной регистрации — на часть лекций она уже открыта. В ближайшее время InLiberty обещает добавить на страницу лектория информацию о новых выступлениях.