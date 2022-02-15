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«Фонтанка»: власти Петербурга намерены отменить QR-коды для посещения общественных мест

Денис Ламехов
Сегодня в 15:06

Власти Петербурга намерены отменить QR-коды для посещения общественных мест, пишет «Фонтанка» со ссылкой на заявления источников, близких к городскому правительству.

Поправка к правительственному постановлению № 121, регулирующему сферу антикоронавирусных ограничений, может быть внесена на следующей неделе, которая начнется 21 февраля, сообщил один из собеседников издания. В качестве условия источник называет снижение госпитализаций пациентов с COVID-19.

Обязательное предъявление QR-кодов «с большой долей вероятности» отменят в кафе и ресторанах, магазинах, фитнес-центрах и бассейнах, отелях, кино- и концертных залах, пишет газета. В музеях и театрах коды могут оставить, эта норма отмечена в приказе Минкульта.

Сегодня, 15 февраля, в городе был смягчен ряд коронавирусных ограничений. Так, со следующей недели до 2.00 смогут работать рестораны, кафе, цирки, концертные залы, кинотеатры, объекты развлечения и досуга, а также катки и аттракционы.

«Фонтанка» пишет, что следующим этапом может стать окончательное снятие запрета на ночную работу. Такая опция, по информации издания, согласована с федеральными властями. Решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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