«Когда идет снег, радуется человек»: в Москве курьер подкладывает авторские стихотворения в заказы

В Москве появился курьер, который доставляет еду и вкладывает стихотворения собственного авторства в заказы. Он сочиняет их прямо на ходу, а затем записывает от руки на небольших бумажках.

Сеть ресторанов «Тануки» нашла курьера и рассказала его историю. Оказалось, его зовут Хуршед Рахматов и он переехал в Москву вместе с женой и семилетним сыном из Таджикистана в 2016 году.

Хуршед увлекается поэзией еще со школьных времен. Сейчас его вдохновляют городские пейзажи и долгие прогулки по городу.

«Курьером мне нравится работать. Город большой, весь день смотрю, слушаю разных людей, знакомлюсь – это очень здорово», — рассказал Хуршед Рахматов.

По его словам, когда он освоился в Москве, строки сами начали приходить в голову. Первое стихотворение Хуршед положил в заказ случайно, и узнал он об этом только спустя несколько часов, когда увидел уведомление о щедрых чаевых.

«Я все понял тогда, куда мой стих попал. Думаю, понравился, и тогда я решил их людям дарить», — поделился он.

Первые стихотворения начали выкладывать пользователи соцсетей.