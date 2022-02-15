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В «Гараже» презентуют книгу Шанталь Акерман «Моя мать смеется» и покажут ее ленту «Бездомный фильм»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:36

22 февраля в московском музее современного искусства «Гараж» пройдет презентация книги бельгийского режиссера и сценаристки Шанталь Акерман «Моя мать смеется» и показ ее кинокартины «Бездомный фильм» («No Home Movie»). Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Книгу «Моя мать смеется» она писала, когда ухаживала за тяжелобольной матерью в первой половине 2010-х. «Бездомный фильм» также построен вокруг этой темы. Он стал ее последней киноработой. В 2014-м не стало матери Акерман, в 2015-м — ее самой.

«Этот фильм прежде всего о моей матери, которой с нами уже нет. Об этой женщине, бежавшей в 1938 году в Бельгию из Польши, бежавшей от погромов и жестокости. Эту женщину мы увидим в интерьере ее квартиры, и только там. В ее квартире в Брюсселе. Это фильм о мире в движении, который моя мама не видит», — приводит «Гараж» цитату создательницы картины.

В дискуссии, посвященной Акерман, примут участие переводчица книги «Моя мать смеется», культуролог Инна Кушнарева, кандидат культурологии, преподаватель РГГУ Валерия Косякова, культуролог и киновед Тата Кочина. Модератор — Мария Нестеренко, филолог, пиар-менеджер издательства No Kidding Press, опубликовавшего книгу в России.

Начало мероприятия в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации. Возрастная маркировка 18+.

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