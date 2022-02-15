Chainalysis: 74% доходов от вирусов-вымогателей досталось «связанным с Россией хакерам»

В 2021 году 74% всех доходов от кибератак с использованием вирусов-вымогателей досталось «связанным с Россией хакерам», пишет Би-би-си со ссылкой на исследование аналитической компании Chainalysis.

За год на счета киберпреступников, которые «со значительной степенью вероятности связаны с Россией», поступила криптовалюта на более 400 млн долларов, говорят исследователи.

В Chainalysis посчитали, что группировки связаны с Россией в следующих случаях:

если они избегали атак на компании из стран СНГ;

если они общались на русском на русскоязычных форумах;

если они имели контакты с бандой киберпреступников Evil Corp, которую также называют «российскими хакерами».

Почти 10% всех доходов от вирусов-вымогателей досталось именно Evil Corp, утверждают в Chainalysis. Компания добавляет, что от 29 до 48% всех денег, ежемесячно поступающих на счета связанных с криптовалютным бизнесом компаний, которые располагаются в Москва-Сити, получены незаконно.

Би-би-си сообщала, что ФБР установило личности 9 участников группировки Evil Corp и назвало Игоря Турашева и Максима Якубца виновными в краже более 100 млн долларов со счетов в 40 странах мира. По информации издания, Турашев управляет несколькими компаниями в Москва-Сити.