Фристайлистка Таталина заняла четвертое место на Олимпиаде. Она заявила о нечестном судействе

Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине. Лучший результат спортсменка показала в последней, третьей попытке, набрав 75,51 балла, пишет ТАСС .

В комментарии журналистам Таталина назвала судейство на Олимпиаде несправедливым. Она уверена, что ее результат засудили.

«На последней попытке я сделала сложнейший трюк, который сегодня не делал никто, но получила только 75 баллов. Сейчас с тренерским штабом будем разбираться в ситуации, это был проезд не на 75 баллов, а выше. Это нечестно, так не должно быть», — сказала спортсменка.

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов пообещал подать жалобу в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) по вопросу судейства слоупстайла. Однако, по его словам, подобные протесты по правилам невозможны.

«Но мы в любом случае поднимем в FIS этот вопрос о недопустимости подобной ситуации на уровне комитетов и подкомитетов. Выйдем с подобной инициативой, чтобы исключить такие судейские моменты», — сказал он.