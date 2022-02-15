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Фристайлистка Таталина заняла четвертое место на Олимпиаде. Она заявила о нечестном судействе

Виктория Шанина
Сегодня в 13:03

Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место в слоупстайле на Олимпийских играх в Пекине. Лучший результат спортсменка показала в последней, третьей попытке, набрав 75,51 балла, пишет ТАСС.

Победительницей стала фристайлистка из сборной Швейцарии Матильда Гремо, набравшая 86,56 балла. Замыкают тройку китаянка Гу Эйлин (86,23) и эстонка Келли Силдару (82,06).

В комментарии журналистам Таталина назвала судейство на Олимпиаде несправедливым. Она уверена, что ее результат засудили.

«На последней попытке я сделала сложнейший трюк, который сегодня не делал никто, но получила только 75 баллов. Сейчас с тренерским штабом будем разбираться в ситуации, это был проезд не на 75 баллов, а выше. Это нечестно, так не должно быть», — сказала спортсменка.

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов пообещал подать жалобу в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) по вопросу судейства слоупстайла. Однако, по его словам, подобные протесты по правилам невозможны.

«Но мы в любом случае поднимем в FIS этот вопрос о недопустимости подобной ситуации на уровне комитетов и подкомитетов. Выйдем с подобной инициативой, чтобы исключить такие судейские моменты», — сказал он.

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