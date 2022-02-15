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Госдеп США рекомендовал американцам отказаться от поездок в Беларусь и Приднестровье

Виктория Шанина
Сегодня в 12:15

Государственный департамент США опубликовал новые рекомендации для граждан в отношении поездок за границу на фоне угрозы российского вторжения на Украину. Согласно сообщению, американцам не следует посещать Беларусь и непризнанное Приднестровье, а те, кто уже находится в этих странах, должны немедленно их покинуть.

Причиной отказа путешествий в Беларусь стал «произвол в исполнении местных законов, риск задержания, необычное и вызывающее беспокойство наращивание сил Россией вдоль границы Беларуси с Украиной, а также из‑за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд». Отмечается, что 31 января Госдеп распорядился об отъезде членов семей госслужащих США из посольства в Минске.

В Молдавию Госдепартамент рекомендует не ездить «из‑за COVID-19, необычной и вызывающей беспокойство российской военной активности вокруг Украины, неразрешенного конфликта между отделившимся регионом Приднестровье и центральными властями».

В сообщении Госдепа отмечается, что у США недостаточно возможностей для оказания экстренной помощи американцам, которые находятся в Приднестровье. Это связано с тем, что госслужащие страны ограничены в поездках в этот район.

10 февраля Госдепартамент США рекомендовал гражданам не ездить на Украину или немедленно эвакуироваться оттуда на личном транспорте из‑за «возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19». Байден призвал сделать это «сейчас же». Утром 12 февраля Associated Press сообщило, что США решили эвакуировать свое посольство в Киеве.

На следующий день власти Штатов заявили, что Россия может начать вторжение на Украину 16 февраля или до конца Олимпийских игр в Пекине (до 20 февраля). Российские власти отрицают, что планируют нападение.

С 11 февраля за сутки не менее 16 стран рекомендовали своим гражданами не ездить на Украину или покинуть ее территорию. В их числе Великобритания, Австралия, Греция, Израиль, Канада, Латвия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Финляндия, Черногория, Эстония, Япония и Южная Корея. «Медуза»* сообщает, что число таких стран достигло 30.

* «Медуза» признана Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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