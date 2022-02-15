ВЦИОМ: 64% россиян сообщили, что их семьи не имеют сбережений

64% опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что их семьи не имеют сбережений. Сообщение об этом появилось на сайте организации.

Так, 33% жителей страны сообщили о наличии сбережений, еще 3% затруднились ответить. Чаще накопления есть в семьях россиян от 18 до 24 лет (39%), сограждан с высшим и неоконченным высшим образованием (43%), а также жителей Москвы и Петербурга (48%).

43% респондентов, обладающих финансовыми резервами, регулярно пополняют свой запас — ежемесячно или раз в квартал. 54% опрошенных, имеющих накопления, пополняют их от случая к случаю, как только появляются деньги.

За год 60% жителей страны, обладающих накоплениями, столкнулись с внеплановыми тратами. 6% потратили всю сумму сбережений, 20% большую ее часть, 34% — меньшую. На непредвиденные нужды накопления не тратили 37% респондентов.

Большая часть граждан России (69%), откладывающих деньги, не экономят на самых необходимых товарах и услугах, чтобы делать накопления. 27%, наоборот, признаются, что для этого отказывают себе в первостепенных покупках.

ВЦИОМ сообщает, что в исследовании участвовали 1600 граждан страны в возрасте от 18 лет. Опрос проходил 25 января 2022 года.