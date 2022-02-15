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ООН: текущее увеличение температуры на Земле — самое сильное за последние 200 тыс. лет

Денис Ламехов
Сегодня в 10:59

Руководитель Всемирной метеорологической организации (является структурой ООН) Петтери Таалас заявил, что наблюдаемое сейчас глобальное потепление — сильнейшее за последние 200 тыс. лет. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Есть очень четкие научные доказательства, что это [глобальное потепление на нынешнем уровне] было бы невозможно без интенсивного сжигания угля, нефти и газа», — сообщил Таллас. Он добавил, что 2021 год был самым теплым в Европе и Азии. В российской части Арктики ВМО три года подряд фиксировала температуру почти 38 градусов по Цельсию в районах за полярным кругом.

Таалас сравнил воздействие человека на климат с эффектом от запрещенных препаратов для спортсменов: «Мы как бы дали допинг нашей атмосфере, и она понеслась быстрее. Поэтому мы наблюдаем экстремальные температуры, сильные наводнения, засухи, тропические ураганы».

По словам руководителя организации, рост влажности в одних частях света (и вместе с тем рост числа наводнений), засушливость в других регионах и более активное таяние ледников, влияющее на доступность чистой воды на Земле, — три важнейшие проблемы, вызванные изменениями климата.

«Многие крупные реки в мире берут начало в горных ледниках. Например, Индия и Китай получают большое количество чистой воды из горных ледников в Гималаях. И по мере уменьшения этих ледников, что сейчас и происходит, крупные реки во всем мире будут все меньше и меньше подпитываться водой. Мы видим это в Азии, тут в Европе, в Альпах, а также в Северной Америке, в Скалистых горах, и в Южной Америке. По мере истощения ледников у нас будет меньше питьевой воды, воды для сельского хозяйства и промышленного производства», — добавил он.

По данным ООН, сейчас рост температуры на Земле составляет примерно 1,1 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. В 2015 году 195 стран мира договорились ограничить рост средней температуры планеты к концу XXI века до 1,5 градуса Цельсия, подписав так называемое «Парижское соглашение по климату».

Однако по результатам конференции ООН 2021-го года, развивавшей парижские наработки, независимые наблюдатели сообщили, что текущая стратегия приведет к росту температуры на 2,4 градуса — это грозит катастрофическими последствиями. «Пока мы еще далеки от достижения отметки в полтора и два градуса, а только два с половиной. Таков результат конференции», — заявил Таалас в интервью ТАСС.

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