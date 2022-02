Godspeed You! Black Emperor официально выпустила утерянную пластинку 1993 года

Канадская рок-группа Godspeed You! Black Emperor официально опубликовала утерянный альбом 1993 года «All Lights F*cked on the Hairy Amp Drooling». Это был дебютный релиз музыкантов, пишет Pitchfork.

В феврале пластинка утекла в сеть, но группа некоторое время не подтверждала подлинность композиций. Теперь один из музыкантов коллектива Ефрим Мануэль Менак официально подтвердил, что альбом принадлежит GY!BE.

В подкасте Kreative Kontrol Менак рассказал, что в основном записывал альбом самостоятельно — еще до того, как была сформирована группа. Изначально он не собирался реагировать на утечку, но, услышав первые 10 секунд, признал ее подлинность и решил выпустить официальную версию.

По словам Ефрима Мануэля Менака, альбом «All Lights F*cked on the Hairy Amp Drooling» записывался для узкого круга слушателей, хотя несколько копий были проданы на шоу в канадском городе Монктон. На тот момент у музыканта не хватало бюджета для дальнейшего распространения. После того как появилась GY!BE и начала набирать базу поклонников, Менак уже не хотел выпускать альбом, так как он был записан в «грубые времена».

Он признал, что «что‑то было действительно испорчено, так как кассета создавалась для 12 друзей». Тем не менее он рад, что люди могут послушать ее спустя 30 лет, даже если это «не та Godspeed You! Black Emperor, которую все знают».

На альбоме 1993 года собрано 27 треков. Послушать его можно на платформе Bandcamp. Выручка от продаж пойдет на благотворительность.