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Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс: объявлены ведущие церемонии «Оскар» в 2022 году

Виктория Шанина
Сегодня в 8:56

Церемонию награждения «Оскар» в 2022 году будут вести стендап-комик Эми Шумер, а также актрисы Реджина Холл и Ванда Сайкс. Об этом со ссылкой на несколько источников пишет Variety.

Продюсер конкурса Уилл Пэкер, который отвечал за подбор ведущих, преследовал главную цель — привлечь как можно больше зрителей после того, как прошлогоднее мероприятие показало худшие в истории рейтинги. Для решения этой проблемы Пэкер решил набрать женскую харизматичную команду, в которой каждая из ведущих близка к комедийному жанру.

Эми Шумер известна по ролям в картинах «Красотка на всю голову», «Девушка без комплексов» и сериалах «Студия 30», «Луи» и «Девчонки». Актриса была 12 раз номинирована на премию «Эмми Прайм-тайм», а в 2015-м победила благодаря своему скетч-шоу «Внутри Эми Шумер». В 2022 году выйдет сериал от Hulu «Жизнь и Бет», в которой Шумер играет главную роль.

Реджина Холл снималась в фильмах «Очень страшное кино», «Мелкая» и «Чужая ненависть». Она также играла в картине «Улетные девчонки», которую продюсировал Пэкер. В 2018 году Холл получила премию нью-йоркских кинокритиков за лучшую женскую роль в ленте «Поддержите девушек». В этом году на фестивале «Сандэнс» были представлены «Мастер» и «Сигнал для Иисуса, спаси свою душу» с ее участием.

Ванда Сайкс наиболее известна в киноиндустрии как автор и сценарист ситкома на Netflix «Мы — Апшоу». Она снималась в сериалах «Новые приключения старой Кристин», «Обуздай свой энтузиазм», «Черная комедия», а также в фильмах «Обратно на землю», «Рио» и «Очень плохие мамочки». У актрисы 14 номинаций на премию «Эмми» и одна победа.

Номинанты на «Оскар-2022» были объявлены 8 февраля. Больше всего, двенадцать номинаций, получил вестерн Джейн Кэмпион «Власть пса». На втором месте по этому показателю — «Дюна» Дени Вильнева (10 номинаций).

Ранее, 8 февраля, американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар-2022». В списке номинантов оказался и российский мультфильм «Боксбалет» Антона Дьякова.

94-я церемония вручения статуэток «Оскар» пройдет в Голливуде пройдет 27 марта.

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