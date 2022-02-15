Вышел трейлер документального фильма «Люси и Деси» о звездах ситкома Люсиль Болл и Деси Арнасе

Лента рассказывает о встрече Болл и Арнаса и их страстных отношениях, которые привели к созданию одного из самых успешных телешоу в истории Голливуда. В фильме приняли участие дети актеров Люси Арнас Лакинбилл и Деси Арнам-младший, Бетт Мидлер , Кэрол Бернетт и другие.

В сети вышел трейлер документального фильма «Люси и Деси», посвященного звездам культового ситкома «Я люблю Люси» — Люсиль Болл и ее мужу Деси Арнасу. Картину сняла актриса Эми Полер («Парки и зоны отдыха», «Дунканвилль»).

Сценарий документальной картины написал Марк Монро. Полер выступила режиссером проекта. Продюсерами стали Майкл Розенберг, Джастин Уилкс, Жанна Эльфант Феста, Найджел Синклер, а также Полер и Монро.

«Основой „Я люблю Люси“ был постоянный разрыв и восстановление безусловной любви. То, чего Люси и Деси не сумели добиться друг для друга, они подарили остальному миру. „Люси и Деси“ — проницательный и интимный взгляд за кулисы этих двух замечательных первопроходцев», — сказано в синопсисе фильма.

«Люси и Деси» выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 4 марта. В декабре на этой же платформе состоялась премьера художественного фильма «Быть Рикардо», в котором Болл и Арнаса сыграли Николь Кидман и Хавьер Бардем.