перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел трейлер документального фильма «Люси и Деси» о звездах ситкома Люсиль Болл и Деси Арнасе 2:24
В Тверской области скорая помощь застряла в снегу. Пациента пришлось везти в ковше трактора 1:43
ЕСПЧ обязал Россию информировать о состоянии здоровья Заремы Мусаевой каждые две недели 1:21
В Мюнхене столкнулись два пассажирских поезда. Один человек погиб 0:03
Netflix показал новый тизер второго сезона «Бриджертонов» Вчера в 23:15
Фанат «Бэтмена» пропустит рождение своего ребенка, чтобы сходить на премьеру и избежать спойлеров Вчера в 22:56
Нарусова внесла в Думу новый законопроект против пыток. Он предполагает создание отдельной статьи УК Вчера в 22:23
В сети появился тизер-трейлер «Глубоких вод» — триллера с Беном Аффлеком и Аной де Армас Вчера в 21:28
SpaceX планирует впервые в истории вывести в открытый космос непрофессионального астронавта Вчера в 21:17
Решение МОК по Валиевой, Эминем и Снуп Догг на Супербоуле и другие новости дня
Вчера в 20:40 дайджест
Ирина Горбачева, Иван Дорн, Zoloto приняли участие в проекте «С любовью, Esquire» Вчера в 20:39
Российский разработчик запустил соцсеть на базе блокчейна TON. Почти все функции в ней платные Вчера в 19:26
В Китае отредактировали сериал «Друзья». Из него удалили упоминания ЛГБТ Вчера в 19:22
Reuters: Всемирный банк вывозит всех своих сотрудников с территории Украины Вчера в 18:36
«Ленинград»/YouTube
Шнуров выпустил клип про Беглова, «который угробит» Петербург Вчера в 18:16
Правительство утвердило программу экологического развития России до 2030 года Вчера в 18:09
Еврокомиссия разрешила добавлять сверчков в продукты питания Вчера в 17:24
В «Художественном» пройдет российская премьера фильма Александра Золотухина «Брат во всем» Вчера в 16:57
Logic опубликовал видеотизер новой композиции «Breath Control» Вчера в 16:27
Александр Цыпкин озвучил свои рассказы для «Яндекс.Музыки» Вчера в 16:27
Отключить рекламу

Вышел трейлер документального фильма «Люси и Деси» о звездах ситкома Люсиль Болл и Деси Арнасе

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:24

В сети вышел трейлер документального фильма «Люси и Деси», посвященного звездам культового ситкома «Я люблю Люси» — Люсиль Болл и ее мужу Деси Арнасу. Картину сняла актриса Эми Полер («Парки и зоны отдыха», «Дунканвилль»).

Лента рассказывает о встрече Болл и Арнаса и их страстных отношениях, которые привели к созданию одного из самых успешных телешоу в истории Голливуда. В фильме приняли участие дети актеров Люси Арнас Лакинбилл и Деси Арнам-младший, Бетт Мидлер, Кэрол Бернетт и другие.

Сценарий документальной картины написал Марк Монро. Полер выступила режиссером проекта. Продюсерами стали Майкл Розенберг, Джастин Уилкс, Жанна Эльфант Феста, Найджел Синклер, а также Полер и Монро.

«Основой „Я люблю Люси“ был постоянный разрыв и восстановление безусловной любви. То, чего Люси и Деси не сумели добиться друг для друга, они подарили остальному миру. „Люси и Деси“ — проницательный и интимный взгляд за кулисы этих двух замечательных первопроходцев», — сказано в синопсисе фильма.

«Люси и Деси» выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 4 марта. В декабре на этой же платформе состоялась премьера художественного фильма «Быть Рикардо», в котором Болл и Арнаса сыграли Николь Кидман и Хавьер Бардем.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Дензел Карри
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить