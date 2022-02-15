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В Тверской области скорая помощь застряла в снегу. Пациента пришлось везти в ковше трактора

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:43

В Тверской области машина скорой помощи не смогла доехать до лежачего пациента из‑за того, что застряла в снегу. Мужчину пришлось транспортировать из деревни к медикам в ковше трактора. Об этом сообщил «РЕН ТВ».

Телеканал опубликовал видео из соцсетей, на котором водитель скорой помощи рассказывает о произошедшем. «Пришлось вон мужика, фермера, просить. Больного лежачего вывозим сейчас в ковше на КУНе», — сказал он.

По словам водителя неотложки, инцидент произошел в 280 км от МКАД. Речь идет об одной из деревень Бежецкого района. Прокуратура Тверской области организовала проверку работы местных властей, не чистивших дороги от снега.

«Прокуратурой будет дана оценка работе органов контроля (надзора). По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

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