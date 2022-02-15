В Тверской области скорая помощь застряла в снегу. Пациента пришлось везти в ковше трактора

В Тверской области машина скорой помощи не смогла доехать до лежачего пациента из‑за того, что застряла в снегу. Мужчину пришлось транспортировать из деревни к медикам в ковше трактора. Об этом сообщил «РЕН ТВ».

Телеканал опубликовал видео из соцсетей, на котором водитель скорой помощи рассказывает о произошедшем. «Пришлось вон мужика, фермера, просить. Больного лежачего вывозим сейчас в ковше на КУНе», — сказал он.