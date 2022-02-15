В Мюнхене столкнулись два пассажирских поезда. Один человек погиб

В Мюнхене столкнулись два пассажирских поезда. Инцидент произошел в районе станции Эбенхаузер-Шлэфтларн. Об этом сообщила в твиттере полиция города.

По информации издания Bild, погиб один человек. Еще по меньшей мере 14 человек получили ранения. Помимо них, в поездах находилось еще около 80 человек. Пострадавших доставили в больницу на автобусах.