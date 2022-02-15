В Мюнхене столкнулись два пассажирских поезда. Один человек погиб

В Мюнхене столкнулись два пассажирских поезда. Инцидент произошел в районе станции Эбенхаузер-Шлэфтларн. Об этом сообщила в твиттере полиция города.
По информации издания Bild, погиб один человек. Еще по меньшей мере 14 человек получили ранения. Помимо них, в поездах находилось еще около 80 человек. Пострадавших доставили в больницу на автобусах.
Электрички столкнулись около 16:40. Причина произошедшего пока не ясна. В августе 2021 года в месте аварии могло произойти подобное столкновение: тогда два поезда также ехали навстречу друг другу, но машинисты успели вовремя затормозить.
Полиция начала расследование обстоятельств инцидента. Правоохранители называют его катастрофой. На месте происшествия в данный момент работают многочисленные экстренные службы.