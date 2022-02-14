Netflix показал новый тизер второго сезона «Бриджертонов»

Ролик представляет новых героев шоу — сестер Эдвину и Кейт, которых сыграли Чаритра Чандран и Симон Эшли. Также видео демонстрирует, как леди Уислдаун возвращается к своему делу и публикует новый скандальный буклет.

«Добропочтенные читатели, вы скучали по мне? Поскольку члены нашего сообщества задавались вопросом о моей личности и значении, этот автор делал лишь одну вещь — оттачивал мое мастерство, или даже лучше — точил мои ножи», — говорит леди Уислдаун в тизере.

В центре нового сезона, как ранее сообщали авторы шоу, будет старший брат Дафны — Энтони Бриджертон. По сюжету он начнет ухаживать за приехавшей из Индии Эдвиной, однако вскоре познакомится с ее более резкой и менее очарованной им сестрой.

Сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. Он рассказал об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей.

Первый сезон был посвящен Дафне Бриджертон. В основу первого сезона легла книга Джулии Куин «Герцог и я», а второго — «Виконт, который любил меня».