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Фанат «Бэтмена» пропустит рождение своего ребенка, чтобы сходить на премьеру и избежать спойлеров

Семён Гудошников
Вчера в 22:56

Поклонник «Бэтмена» планирует пропустить рождение своего ребенка, чтобы посмотреть новый фильм DC в первый день проката. Об этом рассказала на Reddit его жена.

«Как вы, возможно, знаете, в начале марта выходит новый фильм о Бэтмене. Мой муж большой поклонник такого рода вещей и хочет увидеть его в день премьеры. Проблема в том, что наша предполагаемая дата родов как раз в этот день», — написала девушка.

Ее супруг аргументирует свое решение тем, что только посмотрев фильм в первый день, он сможет избежать спойлеров.

«Он говорит, что важно посмотреть фильм в первый день из‑за спойлеров, и что, даже если я рожу ребенка в то время, пока он смотрит фильм, в худшем случае он опоздает на несколько часов, что не так уж и страшно. Он говорит, что я веду себя иррационально и эмоционально из‑за беременности. Я расстроена, потому что чувствую, что я у него не в приоритете», — говорится в посте.

Другие пользователи поддержали девушку. Они заявили, что иррационально и эмоционально ведет себя скорее ее супруг, а спойлеров избежать не так уж и сложно.

В мировой и российский прокат новый «Бэтмен» выйдет 2 марта. Картина расскажет о раннем этапе развития супергероя и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. Главные роли сыграют Роберт Паттинсон (Бэтмен), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Джеффри Райт (комиссар Гордон) и Энди Серкис (Альфред), Колин Фаррелл (Пингвин) и Пол Дано (Загадочник).

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