Картина, которая выйдет на стриминговом сервисе Hulu 18 марта, расскажет о женщине по имени Мелинда Ван Аллен. Она изменяет своему мужу и не скрывает это от него. Но однажды одного из любовников Мелинды обнаруживают мертвым.

В сети появился тизер-трейлер фильма «Глубокие воды», в котором снялись Бен Аффлек и Ана де Армас . Ролик опубликовали на ютьюб-канале 20th Century Studios.

Де Армас сыграла Мелинду, а Аффлек — ее мужа Вика. Эротический триллер об их запутанных и опасных отношениях снял Эдриан Лайн («Неверная», «Роковое влечение», «9 ½ недель») по роману Патриции Хайсмит, написавшей также «Талантливого мистера Рипли».

Сценарий «Глубоких вод» был написан при участии автора «Эйфории» Сэма Левинсона. Для Лайна этот проект стал первым за двадцать лет. Изначально фильм должен был выйти на экраны осенью 2020 года, но этому помешала пандемия.

Помимо де Армас и Аффлека, в картине приняли участие Трейси Леттс, Рейчел Бланчард, Лил Рел Хауэри, Финн Уиттрок, Джейкоб Элорди, Дэш Михок, Кристен Коннолли, Джейд Фернандес, Майкл Браун и Майкл Шалабба.