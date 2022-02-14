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Фанат «Бэтмена» пропустит рождение своего ребенка, чтобы сходить на премьеру и избежать спойлеров 22:56
Нарусова внесла в Думу новый законопроект против пыток. Он предполагает создание отдельной статьи УК 22:23
В сети появился тизер-трейлер «Глубоких вод» — триллера с Беном Аффлеком и Аной де Армас 21:28
SpaceX планирует впервые в истории вывести в открытый космос непрофессионального астронавта 21:17
Решение МОК по Валиевой, Эминем и Снуп Догг на Супербоуле и другие новости дня
20:40 дайджест
Ирина Горбачева, Иван Дорн, Zoloto приняли участие в проекте «С любовью, Esquire» 20:39
Российский разработчик запустил соцсеть на базе блокчейна TON. Почти все функции в ней платные 19:26
В Китае отредактировали сериал «Друзья». Из него удалили упоминания ЛГБТ 19:22
Reuters: Всемирный банк вывозит всех своих сотрудников с территории Украины 18:36
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Шнуров выпустил клип про Беглова, «который угробит» Петербург 18:16
Правительство утвердило программу экологического развития России до 2030 года 18:09
Еврокомиссия разрешила добавлять сверчков в продукты питания 17:24
В «Художественном» пройдет российская премьера фильма Александра Золотухина «Брат во всем» 16:57
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Любовь и ревность на провинциальной дискотеке в новом клипе Стереополины 16:07
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На галериста Марата Гельмана* составили протокол из‑за отсутствия маркировки иноагента 15:20
Иван Дорн, Loqiemean и менеджер Монеточки выступят на онлайн-конференции ИМИ 14:38
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Решение МОК по Валиевой, Эминем и Снуп Догг на Супербоуле и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:40

Кинематографисты выступили против законопроекта по сохранению традиционных ценностей. Минкульт приостановил обсуждение документа.

В России выявили 180 456 новых случаев коронавируса. На первом месте остается Петербург, на который приходится 11 384 заражения.

Новости Олимпиады. Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду. Другую российскую фигуристку, Камилу Валиеву, допустили до участия в личном турнире. Однако, если она завоюет медаль, церемонии награждения не будет. Как и награждения в командном первенстве, в котором победили россияне, — решение об этом принял МОК.

Умер Айван Райтман, снявший «Охотников за привидениями», «Джуниора», «Детсадовского полицейского» и еще множество известных комедий восьмидесятых и девяностых. Ему было 75 лет.

Правительство утвердило программу экологического развития России до 2030 года. Среди ожидаемых результатов — создание систем мониторинга потоков парниковых газов и управления климатическими рисками.

На Марата Гельмана (признан СМИ-иноагентом) составили протокол из‑за отсутствия соответствующей маркировки в его постах. Галеристу грозит штраф в 10 тыс. рублей, его вызвали в Роскомнадзор.

В Лос-Анджелесе прошел финальный матч чемпионата NFL. В перерыве Супербоула выступили Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre, Мэри Джей Блайдж и 50 Cent.

Еврокомиссия разрешила добавлять сверчков в продукты питания. Теперь насекомые могут появиться в сухих завтраках, макаронах, выпечке, супах и мясных продуктах.

«Мумий Тролль» выпустил видео на трек «Вертолетики», «Дайте танк (!)» записала клип ко Дню всех влюбленных, а Стереополина — ролик на песню «Солнечный мальчик».

Ловите свежие трейлеры: сериала по вселенной «Властелина Колец» (это его первый тизер), супергеройского фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и хоррора «Нет» от режиссера Джордана Пила.

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