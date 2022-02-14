Решение МОК по Валиевой, Эминем и Снуп Догг на Супербоуле и другие новости дня

Кинематографисты выступили против законопроекта по сохранению традиционных ценностей. Минкульт приостановил обсуждение документа.

В России выявили 180 456 новых случаев коронавируса. На первом месте остается Петербург, на который приходится 11 384 заражения.

Новости Олимпиады. Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду. Другую российскую фигуристку, Камилу Валиеву, допустили до участия в личном турнире. Однако, если она завоюет медаль, церемонии награждения не будет. Как и награждения в командном первенстве, в котором победили россияне, — решение об этом принял МОК.

Умер Айван Райтман, снявший «Охотников за привидениями», «Джуниора», «Детсадовского полицейского» и еще множество известных комедий восьмидесятых и девяностых. Ему было 75 лет.

Правительство утвердило программу экологического развития России до 2030 года. Среди ожидаемых результатов — создание систем мониторинга потоков парниковых газов и управления климатическими рисками.

На Марата Гельмана (признан СМИ-иноагентом) составили протокол из‑за отсутствия соответствующей маркировки в его постах. Галеристу грозит штраф в 10 тыс. рублей, его вызвали в Роскомнадзор.

В Лос-Анджелесе прошел финальный матч чемпионата NFL. В перерыве Супербоула выступили Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre, Мэри Джей Блайдж и 50 Cent.

Еврокомиссия разрешила добавлять сверчков в продукты питания. Теперь насекомые могут появиться в сухих завтраках, макаронах, выпечке, супах и мясных продуктах.

«Мумий Тролль» выпустил видео на трек «Вертолетики», «Дайте танк (!)» записала клип ко Дню всех влюбленных, а Стереополина — ролик на песню «Солнечный мальчик».

Ловите свежие трейлеры: сериала по вселенной «Властелина Колец» (это его первый тизер), супергеройского фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и хоррора «Нет» от режиссера Джордана Пила.