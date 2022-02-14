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Ирина Горбачева, Иван Дорн, Zoloto приняли участие в проекте «С любовью, Esquire»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:39

Ирина Горбачева, Иван Дорн и другие артисты приняли участие в проекте «С любовью, Esquire», приуроченном к Дню святого Валентина. Они рассказали о любви в удобной им форме. Об этом «Афише Daily» сообщили авторы проекта.

Ирина Горбачева выбрала эпистолярный жанр и написала покровителю всех влюбленных письмо с благодарностью за мужа — музыканта Антона Савлепова. В нем она попросила, чтобы они с супругом обожали друг друга до старости.

Режиссеры Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова разыграли сцену из фильма «Она». В ней они признаются друг другу, что у них нет никаких разумных причин любить друг друга. Но эти причины, как оказывается, возлюбленным и не нужны.

Иван Дорн попробовал выразить любовь сразу несколькими способами: через пластическую импровизацию, неожиданные ассоциации и философию. «Общее между любовью и музыкой — это ощущение», — рассказал музыкант.

Хип-хоп-исполнитель Saluki и соул-певица Anikv ответили на вопросы друг о друге и поделились своими маленькими ритуалами и привычками. А Zoloto сыграл на укулеле самые нежные песни о любви, в том числе собственного сочинения.

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