Ирина Горбачева, Иван Дорн, Zoloto приняли участие в проекте «С любовью, Esquire»

Ирина Горбачева, Иван Дорн и другие артисты приняли участие в проекте «С любовью, Esquire», приуроченном к Дню святого Валентина. Они рассказали о любви в удобной им форме. Об этом «Афише Daily» сообщили авторы проекта.

Ирина Горбачева выбрала эпистолярный жанр и написала покровителю всех влюбленных письмо с благодарностью за мужа — музыканта Антона Савлепова. В нем она попросила, чтобы они с супругом обожали друг друга до старости.

Режиссеры Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова разыграли сцену из фильма «Она». В ней они признаются друг другу, что у них нет никаких разумных причин любить друг друга. Но эти причины, как оказывается, возлюбленным и не нужны.