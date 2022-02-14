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Российский разработчик запустил соцсеть на базе блокчейна TON. Почти все функции в ней платные

Семён Гудошников
Сегодня в 19:26

Бывший разработчик «ВКонтакте» Андрей Гоглев запустил соцсеть Ton.Place. Она создана на базе блокчейна, который разрабатывает команда TON Foundation. Об этом vc.ru рассказал сам Гоглев.

Регистрация в новой соцсети проходит через аккаунт в Telegram. Бесплатно в ней можно просматривать лишь часть контента. Чтобы опубликовать собственные записи, подписаться на других пользователей или создать сообщество, нужно оформить подписку. Стоит она 2 Toncoin в месяц, что по нынешнему курсу криптовалюты составляет примерно 415 рублей.

В Ton.Place уже завели аккаунт команды Моргенштерна и модели Екатерины Спивак. За три дня работы в соцсети зарегистрировались около 20 тыс. человек, сказал Гоглев.

У пользователей Ton.Place есть возможность монетизировать контент, публикуя посты, доступные за подписку. Выплаты происходят ежедневно и зависят от количества просмотров и лайков. Также можно отправлять сообщения с фото и видео, которые откроются лишь после оплаты. Соцсеть берет комиссию в 10%, часть из которой идет на поддержку реферальной системы (по ней можно пригласить друга в Ton.Place и получать 2,5% от его доходов), другая часть — на содержание платформы и маркетинг.

По словам Гоглева, он разработал соцсеть независимо от TON Foundation. В его команде также работают дизайнер, копирайтер и люди, отвечающие за модерацию и поддержку. TON — открытый блокчейн, на базе которого любой разработчик может создать свой сервис.

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