Reuters: Всемирный банк вывозит всех своих сотрудников с территории Украины

Всемирный банк вывозит всех своих сотрудников с территории Украины в связи с напряженностью в регионе. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на внутренний документ ВБ.

Всемирный банк назвал это решение временным и отметил, что внимательно следит за развитием ситуации вокруг Украины. Банковские операции на Украине продолжают совершаться, подчеркнули в ВБ.

«Главным приоритетом Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. В соответствии с нашей политикой эвакуации осуществляется временное перемещение персонала и принимаются усиленные меры безопасности», — сказано в документе организации.

Ранее около 40 стран приступили к эвакуации своих дипломатов и граждан с Украины. Ряд авиакомпаний обсуждает возможность приостановки рейсов в города страны. Причиной стали опасения американской разведки о якобы планируемом военном вторжении России на Украину.