перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Решение МОК по Валиевой, Эминем и Снуп Догг на Супербоуле и другие новости дня
20:40 дайджест
Ирина Горбачева, Иван Дорн, Zoloto приняли участие в проекте «С любовью, Esquire» 20:39
Российский разработчик запустил соцсеть на базе блокчейна TON. Почти все функции в ней платные 19:26
В Китае отредактировали сериал «Друзья». Из него удалили упоминания ЛГБТ 19:22
Reuters: Всемирный банк вывозит всех своих сотрудников с территории Украины 18:36
«Ленинград»/YouTube
Шнуров выпустил клип про Беглова, «который угробит» Петербург 18:16
Правительство утвердило программу экологического развития России до 2030 года 18:09
Еврокомиссия разрешила добавлять сверчков в продукты питания 17:24
В «Художественном» пройдет российская премьера фильма Александра Золотухина «Брат во всем» 16:57
Logic опубликовал видеотизер новой композиции «Breath Control» 16:27
Александр Цыпкин озвучил свои рассказы для «Яндекс.Музыки» 16:27
Стереополина/YouTube
Любовь и ревность на провинциальной дискотеке в новом клипе Стереополины 16:07
«Дайте танк (!)» выпустили клип «Люди» ко Дню всех влюбленных 15:35
На галериста Марата Гельмана* составили протокол из‑за отсутствия маркировки иноагента 15:20
Иван Дорн, Loqiemean и менеджер Монеточки выступят на онлайн-конференции ИМИ 14:38
Кинематографисты выступили против проекта основ госполитики по сохранению традиционных ценностей 14:35
Universal Pictures/YouTube
Вышел трейлер хоррора «Нет» от режиссера Джордана Пила 14:34
МОК отказался от церемонии награждения командного турнира фигуристов на Играх из‑за участия Валиевой 13:56
«Мумий Тролль» выпустил видео на трек «Вертолетики» 13:23
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине 12:47
Отключить рекламу

Reuters: Всемирный банк вывозит всех своих сотрудников с территории Украины

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:36

Всемирный банк вывозит всех своих сотрудников с территории Украины в связи с напряженностью в регионе. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на внутренний документ ВБ.

Всемирный банк назвал это решение временным и отметил, что внимательно следит за развитием ситуации вокруг Украины. Банковские операции на Украине продолжают совершаться, подчеркнули в ВБ.

«Главным приоритетом Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. В соответствии с нашей политикой эвакуации осуществляется временное перемещение персонала и принимаются усиленные меры безопасности», — сказано в документе организации.

Ранее около 40 стран приступили к эвакуации своих дипломатов и граждан с Украины. Ряд авиакомпаний обсуждает возможность приостановки рейсов в города страны. Причиной стали опасения американской разведки о якобы планируемом военном вторжении России на Украину.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
поп
«Жара Media Awards»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Дензел Карри
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Всемирный Банк
Reuters
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить